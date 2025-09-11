Larry Ellison prestigao Elona Muska kao nakratko najbogatiji na svijetu

Suosnivač i izvršni predsjednik Oraclea, Larry Ellison (81), u srijedu je po prvi put u svojoj karijeri postao najbogatija osoba na svijetu, prestigavši na toj poziciji dugogodišnjeg predvodnika liste, šefa Tesle, SpaceX-a i X-a, Elona Muska. Do promjene na vrhu liste svjetskih milijardera došlo je nakon što je Ellisonovo bogatstvo, prema Bloombergovom indeksu milijardera, skočilo na 393 milijarde dolara, nadmašivši Muskovih 385 milijardi dolara.

Vrtoglavi rast vrijednosti

Glavni pokretač ovog strelovitog uspona je Oracleov rastući posao u području računalstva u oblaku. Kompanija je zabilježila izniman uspjeh zahvaljujući velikoj potražnji za infrastrukturnim uslugama, a ona je stigla očekivano od tvrtki koje se bave umjetnom inteligencijom. U posljednjem tromjesečju, Oracle je objavio sklapanje nekoliko ugovora za koje se očekuje da će im donijeti prihod od 455 milijardi dolara.

Osobno bogatstvo Larryja Ellisona poraslo je za nevjerojatnu 101 milijardu dolara preko noći, nakon što je vrijednost dionica Oraclea zabilježila dvoznamenkasti skok u utorak nakon zatvaranja američkih burzi. Trend rasta nastavio se i u srijedu, kada je vrijednost dionice u jutarnjem trgovanju porasla za više od 40%, čime se njihova vrijednost od početka godine udvostručila. Budući da Ellison posjeduje više od 40% vlasničkog udjela u Oracleu, s rastom dionice "eksplodiralo" je i njegovo bogatstvo.

Bloomberg Billionaires Index, 11.9.2025.

Tim strelovitim usponom Ellison je prvo prestigao osnivača Mete, Marka Zuckerberga, a potom i samog Muska. Musk je titulu najbogatijeg prvi put preuzeo 2021. godine, nakratko su ga prestizali Jeff Bezos iz Amazona i Bernard Arnault iz LVMH-a, da bi je ponovno vratio 2024. godine i zadržao otprilike 300 dana. Međutim, do kraja trgovinskog dana u srijedu igra milijardi se ponovno okrenula na Muskovu stranu, pa je on – za "sitnicu" od otprilike jedne milijarde dolara– ponovno vratio prvo mjesto.

AI, AI, AI

Dok Oracle bilježi svoj povijesni uspjeh na burzama, Tesline dionice kreću se u suprotnom smjeru, vrijednost im je pala za desetak posto od početka godine. Ellison je na konferencijskom pozivu za ulagače, prilikom objave posljednjih kvartalnih rezultata, naglasio da će Oracle mnogo ulagati u umjetnu inteligenciju, a to je nešto što trenutačno vrlo dobro prolazi na Wall Streetu. Rekao je da će ne samo održavati podatkovne centre, već i da će se okrenuti izradi AI chatbota i sustava koji upravljaju industrijskim robotima, AI modelima za izradu lijekova, automatiziranje ulaganja na financijskim tržištima te poslova u pravnim i prodajnim poduzećima.