Preminuo Leonid Radvinsky, vlasnik OnlyFansa

OnlyFans je osnovan 2016. godine, a Leonid Radvinsky ga je preuzeo 2018. Obnašao je funkciju direktora, a bio je i većinski vlasnik

Matej Markovinović ponedjeljak, 23. ožujka 2026. u 15:45
Leonid Radvinsky 📷 Foto: Facebook
Leonid Radvinsky, vlasnik jedne od najpopularnijih društvenih mreža za sadržaj za odrasle, OnlyFansa, preminuo je u dobi od 43 godine nakon duge borbe s rakom, priopćila je tvrtka u ponedjeljak.

„S dubokom tugom objavljujemo smrt Lea Radvinskog. Leo je preminuo mirno nakon duge borbe s rakom. Obitelj je zamolila za privatnost u ovom teškom trenutku”, rekao je glasnogovornik OnlyFansa za Reuters.

Ukrajinsko-američki poduzetnik preuzeo je 2018. godine Fenix International Limited, matičnu tvrtku OnlyFansa, te je obnašao funkciju direktora i većinskog vlasnika. Osim toga, vodio je i fond rizičnog kapitala Leo, koji je osnovao 2009. godine, a fokusirao se na ulaganja u tehnološke tvrtke.

OnlyFans je inače osnovan 2016. godine kao mreža koja kreatorima omogućuje izravnu monetizaciju sadržaja putem pretplata. Iako nije bio ograničen isključivo na sadržaj za odrasle, upravo je taj segment s vremenom postao dominantan i najprepoznatljiviji dio OnlyFansa.

 

