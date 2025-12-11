Amerikanci troše skoro 8 milijuna dolara dnevno na OnlyFans

Amerikanci su dominantno najveći potrošači na OnlyFansu, dok drugo mjesto drže Britanci s gotovo pet puta manjom potrošnjom

Matej Markovinović četvrtak, 11. prosinca 2025. u 06:30

Amerikanci su tijekom ove godine potrošili gotovo 2,64 milijarde dolara na OnlyFans. Prema podacima OnlyGuidera koje je analizirao FinBold, izračuni temeljeni na 334 dana prihoda otkrivaju da korisnici u SAD-u svakoga dana na OnlyFans izdvajaju oko 7,9 milijuna dolara, odnosno 329.000 dolara na sat, 5.483 dolara u minuti i oko 91 dolar po sekundi.

Ukupna potrošnja na OnlyFans porasla je za 1,95 posto u odnosu na 2024., kada je iznosila 2,58 milijardi dolara, no rast je sporiji od onoga u Kanadi (5,17 posto) i Meksiku (19,12 posto). Time SAD više nije najbrže rastuće tržište OnlyFansa, ali i dalje ostaje dominantno. Drugo plasirano Ujedinjeno Kraljevstvo godinu je završilo s potrošnjom od 531 milijun dolara, gotovo pet puta manjom.

📷 Foto: FinBold
Foto: FinBold

Što se tiče analize prema glavi stanovnika, ona pokazuje da je u prosjeku na 10.000 Amerikanaca na OnlyFans potrošeno 77.334 dolara, odnosno oko 7,73 dolara po osobi. Najveći potrošači na OnlyFans dolaze iz Atlante, Orlanda i Miamija. Atlanta prednjači na globalnoj razini s 525.475 dolara potrošnje na 10.000 stanovnika, dok Orlando i Miami prate s 466.430 i 374.921 dolara.

Najveći pad potrošnje zabilježen je u Washingtonu, gdje je potrošnja pala za 6,64 posto, dok je Las Vegas pak najviše rastao, 6,23 posto u odnosu na godinu prije. Cijelo izvješće FinBolda dostupno je na ovoj poveznici.

 



