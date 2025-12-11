Amerikanci troše skoro 8 milijuna dolara dnevno na OnlyFans
Amerikanci su dominantno najveći potrošači na OnlyFansu, dok drugo mjesto drže Britanci s gotovo pet puta manjom potrošnjom
Amerikanci su tijekom ove godine potrošili gotovo 2,64 milijarde dolara na OnlyFans. Prema podacima OnlyGuidera koje je analizirao FinBold, izračuni temeljeni na 334 dana prihoda otkrivaju da korisnici u SAD-u svakoga dana na OnlyFans izdvajaju oko 7,9 milijuna dolara, odnosno 329.000 dolara na sat, 5.483 dolara u minuti i oko 91 dolar po sekundi.
Ukupna potrošnja na OnlyFans porasla je za 1,95 posto u odnosu na 2024., kada je iznosila 2,58 milijardi dolara, no rast je sporiji od onoga u Kanadi (5,17 posto) i Meksiku (19,12 posto). Time SAD više nije najbrže rastuće tržište OnlyFansa, ali i dalje ostaje dominantno. Drugo plasirano Ujedinjeno Kraljevstvo godinu je završilo s potrošnjom od 531 milijun dolara, gotovo pet puta manjom.
Što se tiče analize prema glavi stanovnika, ona pokazuje da je u prosjeku na 10.000 Amerikanaca na OnlyFans potrošeno 77.334 dolara, odnosno oko 7,73 dolara po osobi. Najveći potrošači na OnlyFans dolaze iz Atlante, Orlanda i Miamija. Atlanta prednjači na globalnoj razini s 525.475 dolara potrošnje na 10.000 stanovnika, dok Orlando i Miami prate s 466.430 i 374.921 dolara.
Najveći pad potrošnje zabilježen je u Washingtonu, gdje je potrošnja pala za 6,64 posto, dok je Las Vegas pak najviše rastao, 6,23 posto u odnosu na godinu prije. Cijelo izvješće FinBolda dostupno je na ovoj poveznici.