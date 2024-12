Zaradili ste novac na OnlyFansu? Evo kako zaradu prijaviti poreznicima u Hrvatskoj

Nedavno je Forbes Slovenija objavio priču o tome kako slovenski poreznici "kreću u lov na OnlyFans kreatore" koji izbjegavaju plaćanje poreza, odnosno osobe koje imaju prebivalište u Sloveniji, a u proteklom su razdoblju zarađivale preko te, sve popularnije, internetske platforme. Porezne vlasti u Europskoj uniji, pa samim time i Sloveniji, dobivaju podatke o prihodima ostvarenima na inozemnim platformama poput OnlyFansa.

Stoga su svim osobama, koje su tijekom ove i prošlih godina, zarađivali na taj način dali rok do kraja godine da prihode prijave, tako legaliziraju tu svoju djelatnost i, naravno, na zaradu plate adekvatan porez na dohodak u Sloveniji. Onima koji to ne učine prijete i kazne – novčane se kreću između jedne i 26 tisuća eura, uz istodobno oduzimanje imovine stečene ilegalnim radom za OnlyFans ili neku sličnu platformu.

Rok do kraja siječnja

Kakva je situacija po tom pitanju u Hrvatskoj? Kod nas, navodi ponovno Forbes, državna je administracija nešto kasnila s implementacijom Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza, pa je on stupio na snagu tek nedavno. To znači da će Porezna uprava tek do kraja siječnja 2025. godine dobiti prva izvješća inozemnih platformi za 2024. godinu. Oni mogu naknadno tražiti i izvješća za ranije godine. Ova je godina, dakle, prva u kojoj bi se prihodi ostvareni na inozemnim digitalnim platformama u Hrvatskoj trebali automatski pratiti.

Neovisno o tome, kreatori koji su na njima zarađivali, obveznici su poreza na dohodak. Primanja u obliku drugog dohotka oporezuju se na temelju obrasca INO-DOH, koji sami obveznici moraju ispuniti i predati. Rok za to je kraj siječnja sljedeće godine, a upute za njegovo ispunjavanje dostupne su na stranicama Porezne uprave. Obrazac se predaje digitalnim putem kroz jedinstveni portal Porezne uprave, ePorezna.

Na prihode iz inozemstva plaćaju se doprinosi za mirovinsko osiguranje te porez na dohodak po stopi koju je odredila lokalna samouprava. Ako se radi o povremenim primicima iz inozemstva, porezni obveznik je dužan prijaviti se u registar poreznih obveznika u roku osam dana od početka obavljanja djelatnosti te obračunati porez i doprinose, platiti davanja državi i predati JOPPD obrazac Poreznoj upravi.

U slučaju da se radi o stalnim primanjima porezni obveznik bi trebao registrirati djelatnost (obrt ili poduzeće) kako bi platio porez na te prihode. U tim slučajevima porezna obveza se izračunava redovito pri ostvarenju prihoda. Obrazac INO-DOH objedinjava sve prihode iz tekuće godine i bit će koristan onima koji nisu na drugi način prijavili prihode – bilo s OnlyFansa ili neke druge inozemne digitalne platforme, smještene izvan Europske unije.