Apple Watch Ultra 3 imat će još veći zaslon

Trend povećanja pametnih satova nastavlja udarati jako, a čini se da je ovoga puta naišao na nadolazeći Apple Watch Ultra

Iz najnovije beta verzija iOS-a 26 procurile su informacije koje otkrivaju prve detalje o nadolazećem Watchu Ultra treće generacije. Kako doznaje MacRumors, Appleov nadolazeći vodeći pametni sat imat će nešto veći zaslon s rezolucijom od 422 x 514 piksela.

Prema tom povećanju piksela može se zaključiti da će Watch Ultra 3 imati dijagonalu zaslona od 1,98 inča. Za usporedbu, prva i druga generacija Watcha Ultre imaju 1,92-inčne zaslone s rezolucijom od 410 x 502 piksela.

Usprkos povećanju zaslona, dizajn sata trebao bi ostati gotovo identičan aktualnom modelu, no Apple navodno planira dodati nove funkcionalnosti, poput podrške za satelitsku komunikaciju i 5G RedCap, optimiziranu mrežnu vezu za nosive uređaje. Uz to, Watch Ultra 3 trebao bi moći i mjeriti tlak, što se već neko vrijeme iščekuje.

Očekuje se da će Apple Watch 3 biti predstavljen u rujnu zajedno s iPhoneom 17.