Galaxy Watch Ultra 2 mogao bi biti predstavljen na ljeto

Samsung je predstavio Galaxy Watch Ultru 2024., a zatim ga je ove godine blago osvježio s novom bojom i većom količinom pohrane. Budući da južnokorejska tvrtka izbacuje nove generacije pametnih satova svake godine, neki se korisnici već mjesecima pitaju kada se može očekivati pravi nasljednik Galaxy Watch Ultre.

Prema izvorima koje prenosi nizozemski GalaxyClub, Galaxy Watch Ultra 2 navodno će biti predstavljena na ljeto 2026. godine. Samsung će predstaviti zajedno sa serijom Galaxy Watch 9, a to će najvjerojatnije biti u isto vrijeme kada će biti predstavljeni i tvrtkini novi sklopivi mobiteli, oko srpnja.

Zanimljivo je i to da se novi sat interno u Samsungu vodi kao Galaxy Watch 9 Ultra, no prvi Galaxy Watch Ultra, koji je predstavljen zajedno s Galaxy Watchom 7, interno je bio označen kao Galaxy Watch 7 Ultra pa ovo vrlo vjerojatno ne znači rebrendiranje.