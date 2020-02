Huawei Watch GT 2 dostupan i u manjoj 42 mm verziji

Huawei je krajem rujna 2019. godine predstavio novi pametni sat – Watch GT 2 kojeg je opremio jednim od najmoćnijih čipova na svijetu – Kirinom A1. Kako zasigurno već znate, Watch GT 2 predstavljen je tada u 46 i 42 mm inačici. Par mjeseci kasnije potonja je stigla i na hrvatsko tržište.

Podsjetimo, Watch GT 2 između ostalog donosi poboljšano korisničko iskustvo i neusporedivo dulje trajanje baterije u odnosu na prvu generaciju sata. Za dužu autonomiju zaslužan je prvenstveno čip Kirin A1 zbog svoje energetske učinkovitosti. Zahvaljujući tome, 42 mm Watch GT 2 može s jednim punjenjem baterije raditi do tjedan dana bez nadopunjavanja i to uz uključen senzor otkucaja srca te Bluetooth. Uključivanjem GPS modula, praćenje sportskih aktivnosti je detaljnije, no tada se autonomija sata smanjuje na do 15 sati.

Watch GT 2 koristi TruSeen 2.0 tehnologiju tvrtke Huawei, može pratiti i dijagnosticirati šest uobičajenih problema sa spavanjem, istovremeno pružajući prijedloge za bolji odmor. Dok korisnik spava, sat prati njegove otkucaje srca, analizira disanje i daje ukupnu ocjenu o cjelokupnoj kvaliteti sna. Osim toga, TruRelax tehnologija odgovorna je za cjelodnevno praćenje stresa i vodi brigu da čim uoči povećanu razinu stresa, korisniku da savjete za treninge disanja kojima može reducirati njegovu razinu.

Osim navedenog sat podržava i reprodukciju glazbe (preko Bluetooth slušalica), a unutar vlastite memorije (oko 2 GB) može pohraniti do 500 pjesama u formatu mp3. Huawei Watch GT 2 42 mm dostupan je u tri izvedbe – klasičnoj, sportskoj i elegantnoj. Preporučena cijena za hrvatsko tržište je 1.999 HRK (klasični i sportski model) te 2.299 HRK (elegantni model).

Povodom Valentinova Huawei je pripremio i posebnu ponudu sa svoje sadašnje i buduće korisnike. Prilikom kupnje Huawei Watch GT 2 sata kupac će dobiti 10% popusta, a za dva kupljena sata dodatnih 50%. Ponuda je dostupna od 1. do 21. veljače i može se iskoristiti u trgovinama Hrvatskog Telekoma, Tele2, Elipsa i Smartsona. Više o ponudi možete saznati ovdje.