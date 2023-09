Huawei Watch GT4 stiže na tržište u dvije veličine

Ovoga je tjedna predstavljen Huawei Watch GT4, novi pametni sat kineskog proizvođača koji dolazi u 41 i 46-milimetarskoj veličini te s nadograđenom tehnologijom TruSeen 5.5+ zahvaljujući kojoj korisnici mogu očekivati točnije i detaljnije praćenje zdravlja.

Manja inačica dolazi s 1,32-inčnim AMOLED zaslonom, dok veća ima onaj od 1,43 inča. Oba zaslona imaju rezoluciju 466 x 466, no gustoća piksela je ipak nešto veća kod 41-milimetarske verzije. Osim kod veličine zaslona, navedena dva modela razlikuju se i po bateriji koja nudi za 20 posto bolju autonomiju u odnosu na prethodni GT3.

Huawei, naime, tvrdi da 46-milimetarski GT4 ima bateriju koja može izdržati do 14 dana, dok 41-milimetarska verzija ima bateriju koja traje do sedam dana. Naravno, sama autonomija ovisit će o načinu korištenja sata. Primjerice, ako je Always On opcija uključena, Huawei kaže da će veći GT4 izdržati četiri dana korištenja, a manji dva.

Kad je riječ o praćenju zdravlja, nadograđena tehnologija TruSeen 5.5 donosi poboljšano praćenje sna i omogućuje praćenje otkucaja srca i udio kisika u krvi tijekom spavanja. Novitet je i značajka Menstrual Cycle Management 3.0 za koju Huawei tvrdi da je 15 posto točnija u predviđanju mjesečnice od konkurentskih pametnih satova.

Watch GT4 može pratiti preko 100 sportova, uključujući čak i pojedine e-sportove. Što se tiče vježbanja na otvorenom, iz Huaweija kažu da dvopojasni GNSS s pet sustava pruža za 30 posto točnije pozicioniranje, čak i u okruženjima s visokim zgradama. Tu je i nova značajka Stay Fit za praćenje unosa kalorija, kao i Activity Rings za praćenje informacija o potrošnji kalorija, trajanju vježbanja i općenitih aktivnosti.

Sat funkcionira s mobitelima koji koriste Android i iOS, a ima i integraciju s aplikacijama poput Strave, Komoota, Runtastica i Huaweijevog Petala. Podržava, također, primanje i slanje poruka putem SMS-a, WhatsAppa, Instagrama, Messengera, Skypea, Signala, Telegrama i Vibera. Pozivi se obavljaju preko Bluetootha.

Cijena za Huawei Watch GT4 u obe veličine započinje od 279 eura. U početnoj inačici, veći sat dolazi s gumenim remenom, dok manji ima kožni. Cijena se mijenja ovisno o odabiru remena, pa je tako, primjerice, verzija s metalom najskuplja – 399 eura.