Apple će skupo koštati usporavanje starijih iPhonea

Apple je nekada tijekom 2017. godine odlučio da bi bilo pametno usporavati starije modele iPhonea smanjujući im takt procesora. Svrha tog poteza bila je očuvanje baterije, a nikako ne "nagovaranje" korisnika na prelazak na novi model – branili su se tada. No, ova se praksa nije svidjela korisnicima koji o njoj nisu bili pravovremeno obaviješteni, a niti regulatornim tijelima. Francuska je tako nedavno zbog istog slučaja kaznila Apple s 25 milijuna eura. Američki pravosudni sustav bio je ipak nešto nemilosrdniji.

Nakon velike zajedničke tužbe kojom je Apple bio "pritisnut", prije nekoliko je dana dogovorena nagodba, za koju se sad čeka samo sudska potvrda. Prema njoj, Apple će morati platiti odštete na razini od 310 do 500 milijuna dolara svim tužiteljima koji su protiv njih pokrenuli postupak.

Odštete samo u SAD-u

Uz to, svim će vlasnicima iPhonea (modela 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus i SE) koji su ih koristili na spornim verzijama iOS-a, isplatiti pojedinačnu odštetu u iznosu od 25 dolara. Imate li neki od navedenih uređaja možda ste se prerano poveselili – odšteta se, nažalost, odnosi samo na korisnike u SAD-u.

U međuvremenu, Apple nije ukinuo usporavanje starijih modela, već je samo oko svega postao transparentniji i omogućio isključivanje te opcije u postavkama. Najnovijim iOS-om 13 i dalje su usporavanju podložni svi stariji modeli iPhonea, zaključno sa serijama XS i XR.