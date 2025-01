Elon Musk optužen za kršenje zakona u slučaju preuzimanja Twittera

Američka komisija za vrijednosne papire (SEC) tužila je Elona Muska zbog kršenja zakona o vrijednosnim papirima, navodeći da je prekasno otkrio podatke o kupnji dionica Twittera, današnjeg X-a, čime je uštedio 150 milijuna dolara.

Naime, prije nego što je Musk odlučio kupiti Twitter za 44 milijarde dolara, započeo je postupak stjecanjem značajnog udjela u tvrtki. Međutim, kako navodi SEC, Musk je prekasno otkrio informaciju o svom vlasničkom udjelu, prekršivši tako propisani rok za prijavu koji iznosi točno 10 dana.

Prema tvrdnjama SEC-a, Musk je trebao prijaviti svoj udio najkasnije do 24. ožujka 2022., no to je učinio tek 4. travnja, a potom ponovno 5. travnja. Tijekom tog razdoblja, SEC navodi da je Musk kupio dionice Twittera u vrijednosti većoj od 500 milijuna dolara.

Kako prenosi The Verge, SEC tvrdi da je zakašnjelo otkrivanje informacija izazvalo štetu ulagačima koji su prodavali dionice između 25. ožujka i 1. travnja 2022. te procjenjuje da su ti ulagači izgubili najmanje 150 milijuna dolara.

Upravo se iz tog razloga u tužbi SEC-a traži povrat sredstava koje je Musk zaradio zbog odgađanja prijave, kao i izricanje kazne i drugih sankcija. Međutim, s obzirom da će se ubrzo promijeniti cijela administracija u SAD-u i da će se najaviti novo vodstvo SEC-a, postoji šansa da ovaj slučaj neće puno napredovati.