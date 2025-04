FTC protiv Ubera: varaju, otežavaju otkazivanje pretplate, naplaćuju bez znanja korisnika

Prema pisanju Engadgeta, Federalna trgovinska komisija (FTC) podnijela je tužbu protiv Ubera zbog "obmanjujućih praksi naplate i otkazivanja". Tužba, podnesena u ponedjeljak, posebno se odnosi na uslugu Uber One, koja pretplatnicima omogućuje povrat novca za vožnje, besplatne dostave i izbjegavanje naknada za otkazivanje.

Prema FTC-u, Uber je korisnicima olakšao pridruživanje usluzi Uber One, ali je znatno otežao otkazivanje. Komisija je utvrdila da korisnik može biti biti prisiljen proći kroz čak 23 ekrana i poduzeti do 32 radnje kako bi otkazao pretplatu. Tvrtka je navodno naplaćivala uslugu nekim korisnicima prije isteka besplatnog probnog razdoblja te pogrešno predstavljala uštede koje Uber One nudi, ne uzimajući u obzir naknadu za pretplatu.

Tužba navodi da su Uberove radnje prekršile Zakon o FTC-u i druge zakone koji zahtijevaju od online trgovaca da jasno objave uvjete usluge koju prodaju, dobiju pristanak potrošača prije naplaćivanja usluge i osiguraju jednostavan način za otkazivanje ponavljajuće pretplate.

Uber , naravno, tvrdi da je FTC pogrešno predstavio činjenice u nekoliko ključnih aspekata. Tvrtka tvrdi da "ne prijavljuje niti naplaćuje potrošačima bez njihovog pristanka" te da se pretplate mogu otkazati u aplikaciji u bilo kojem trenutku. Uber priznaje da su se pretplate ranije morale otkazati 48 sati prije naplate putem tima za podršku, ali to navodno više nije slučaj.