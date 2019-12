Intel optužio Qualcomm za nelojalnu konkurenciju

Kako je već poznato Intel je svoj odjel za razvoj smartphone modema prodao Appleu. Dio je to priče o Appleovoj očajničkoj potrazi i što bržem osiguravanju 5G modema za svoje iPhone uređaje kako ne bi kasnili na tom brzorastućem tržištu.

Osim kupnje Intelova odjela iz kojeg bi prvi modemi trebali izaći 2021. godine, tvrtka iz Cupertina je mislila na blisku budućnost pa je izgladila svoj sukob s Qualcommom te je licencirala uporabu njihovih modema na razdoblje od šest godina s opcijom produljenja.

Takvim razvojem događaja čine se vrlo je nezadovoljna treća tvrtka u ovoj priči, tvrtka Intel. U SAD-u je u tijeku antitrustovski proces protiv Qualcomma, pri čemu se spominje kako je Qualcomm u određenom trenutku na tržištu predstavljao nelojalnu konkurenciju. Intelov pravni zastupnik ističe kako je njegova tvrtka u sektor modema uložila čitavo desetljeće te milijarde dolara da bi na kraju bila prisiljena izaći s tržišta jer nikako nije uspjela nadići se iznad umjetnih i nepremostivih prepreka zdravoj i slobodnoj konkurenciji koje je na tržištu uspostavila tvrtka Qualcomm.

Intel posebno kritizira Qualcommovu politiku "no license, no chips", iza koje se krije Qualcommovo pravilo da proizvođači uređaja koji žele njihove čipove iste ne mogu samo kupiti već moraju s Qualcommom potpisati i posebni ugovor o licenciranju povezanih patenata (taj ugovor obično ima duži rok trajanja). Na taj način cijena samih modema je umjetno smanjena, no istodobno se povećavaju troškovi klijentima koji se odluče obratiti konkurenciji te na snagu stupaju troškovi licenci koji su obično gotovi jednaki cijenama samih modema, ističu u Intelu.