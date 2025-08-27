Navodno „povijesna nagodba“ u skupnoj tužbi protiv Anthropica

Tužitelji slave "povijesnu" nagodbu za koju se očekuje da će uskoro biti postignuta u skupnoj tužbi zbog podataka korištenih za treniranje Anthropicovih AI modela, a drugi pak strahuju da će takve nagodbe "financijski uništiti" industriju umjetne inteligencije – koja ionako ništa još ne zarađuje

Drago Galić srijeda, 27. kolovoza 2025. u 13:01

U utorak je američki okružni sud potvrdio da Anthropic i autori "vjeruju da imaju načelnu nagodbu" te će do 5. rujna podnijeti zahtjev za preliminarno odobrenje nagodbe.

Najava nagodbe dolazi nakon što je sud potvrdio ono što su zagovornici industrije umjetne inteligencije kritizirali kao najveću skupnu tužbu za kršenje autorskih prava svih vremena. Iako su tužbu podigla tri autora, sud je dopustio da se pridruži do 7 milijuna tužitelja na temelju velikog broja knjiga koje je Anthropic možda ilegalno preuzeo za treniranje svojih AI modela.

Nije jasno je li potvrda skupne tužbe potaknula nagodbu ili na koje su uvjete autori pristali, ali prema sudskim spisima, uvjeti nagodbe su obvezujući.

Anthropic je ranije tvrdio da bi tužba mogla uništiti ovu novu tvrtku, koju su 2021. godine osnovali bivši zaposlenici OpenAI-ja.

Čini se vjerojatnim da je suočavanje s potencijalnom odgovornošću za odštetu u stotinama milijardi dolara  natjeralo tvrtku na nagodbu jer su zagovornici industrije primijetili da je jedan od rizika tako velike skupne tužbe taj što je otvorila put bilo kojoj AI tvrtki da jednostavno propadne suočena s tako značajnom odštetom, bez obzira na osnovanost njihovog slučaja. Wired je procijenio da bi odšteta mogla biti i veća, pri čemu bi Anthropic potencijalno riskirao "više od 1 bilijun dolara odštete".

Isti sud je prethodno presudio da je Anthropicovo treniranje na djelima autora bilo "poštena uporaba" (fair use), tako da nagodba vjerojatno neće zamagliti odgovore na velika nova pitanja o autorskim pravima koja se još uvijek vrte u industriji umjetne inteligencije.



