Tanki Noctuini hladnjaci za Alder Lake

Noctuini hladnjaci NH-L9i specijalno su dizajnirani za iznimno kompaktne mini-ITX konfiguracije. Visina im je svega 37 mm, a opremljeni su s tankim 90-milimetarskim ventilatorom i posebnim sustavom za montažu čija je negativna značajka manjak modularnosti. S obzirom na dolazak nove Intelove platforme LGA-1700 i pripadajućih procesora Alder Lake, Noctua je predstavila nove varijante ovih kompaktnih hladnjaka koji nose naziv NH-L9i-17xx i NH-L9i-17xx chromax.black.

"Jako smo sretni s performansama NH-L9i-17xx u kombinaciji s Intelovim novim LGA-1700 procesorima", izjavio je direktor Noctue Roland Mossig. "Uspjeli smo disipirati do 160 W termalne energije na modelu Core i9-12900K, s postizanjem takta preko 4,2 GHz, i do 125 W na modelu i5-12600K na taktu od 4,3 GHz. To su odlični rezultati za tako malene hladnjake, zbog čega su fantastična opcija za vrlo kompaktne Z690 konfiguracije koje trebaju nuditi visoke performanse", dodao je.

Novi dodatak namijenjen povećanju performansi ovih hladnjaka je NA-FD1 tunel za ventilaciju. U osnovi je riječ o setu spužvastih okvira dimenzija 90×90 mm koje je moguće slagati jedan na drugi. Ideja je da pomoću njih korisnik može napraviti svojevrsni dimnjak za usisavanje svježeg zraka izravno preko stranice kućišta i na taj način izolira ventilator od zagrijanog zraka unutar računala.

Novi hladnjaci dostupni su po preporučenoj cijeni od 44,9 i 54,9 eura (chromax.black varijanta je nešto skuplja), dok je za NA-FD1 ventilacijski tunel potrebno izdvojiti 12,9 eura.