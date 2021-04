Oscari i pandemija potaknut će piratiziranje filmova, kažu analitičari

Ovogodišnja ceremonija dodjele filmskih nagrada Američke akademije, Oscara, odgođena je zbog pandemije pa će se održati 26. travnja, umjesto krajem veljače kao obično. Nominacije su objavljene 15. ožujka, također kasnije nego inače, a ovogodišnje dodjele najznačajnije nagrade u svijetu filma proteći će i u znaku – ograničene dostupnosti gotovo svih nominiranih filmova.

Analitičarska kuća MUSO, koja se bavi podacima vezanima uz piratstvo, objavila je svoja predviđanja i usporedbe u piratskim trendovima s prošlim godinama. Prema njima, ove godine je interes ljudi za ilegalnim gledanjem filmova putem piratskih online streaming servisa, značajno manji nego ranije. Kao osnovni razlog za to izdvajaju nedostupnost nominiranih filmova u kinima, i općenito situaciju u kojoj se u kina ide daleko manje – što je dovelo do toga da se za filmove manje zna i čuje, pa samim time nema niti istaknutih favorita.

Vrh piratske potražnje se tek očekuje

Kako se filmovi ne mogu gledati legalno u mnogim zemljama, popularnost im je i među piratima manja, što može zvučati kao pozitivno za filmsku industriju i studije koji ih snimaju. No, MUSO upozorava da će dodjela Oscara neupitno dovesti do toga da se za pobjednike čuje, a kako ih se ne može gledati legalno, sva je prilika da će ljudi pohrliti na Internet i potražiti piratske kopije – jer će im to biti jedina šansa da pogledaju filmove koji će dobiti Oscare.

Navala na piratske kopije Oscarom ovjenčanih filmova tek slijedi, kažu iz MUSO-a, i navode primjer filma Parazit koji je lani dobio nagradu za najbolji film, a potom mu je broj ilegalnih pregleda skočio u nebo (čak unatoč tome što ga se moglo pogledati u kinu).

Gledano po potražnji za piratskim kopijama, MUSO predviđa i da bi Oscara za najbolji film 2021. godine mogli dobiti filmovi Judas and the Black Messiah ili Promising Young Woman.