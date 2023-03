Povijest se ponavlja: dobitnik najviše Oscara tražen i među piratima

Protekloga vikenda održana je 95. dodjela filmskih nagrada Američke akademije, poznatih kao Oscar, na kojoj je trijumfirao nezavisni azijski film "Everything Everywhere All at Once", ili u našem prijevodu "Sve u isto vrijeme". Ukupno je dobio sedam zlatnih kipića, a to Akademijino priznanje potaknulo je interes brojnih gledatelja, koji baš i nemaju namjeru platiti kako bi pogledali službeno najbolji film protekle godine.

S crvenog tepiha na torrente

Kao što je to već uvriježeno, filmovi koji su se istaknuli na dodjeli Oscara odmah postaju vrlo popularni i na torrentima, kao i na streaming servisima na kojima su dostupni. Film "Sve u isto vrijeme" je i u toj kategoriji "pomeo konkurenciju" – naime, TorrentFreak je analizom došao do podatka da je u tjednu nakon dodjele Oscara broj ilegalnih preuzimanja ovog filma porastao za čak 761%, u odnosu na tjedan prije.

Piratske su verzije ovogodišnjeg najistaknutijeg dobitnika Oscara dostupne već gotovo godinu dana, a dnevni volumen njihovog preuzimanja proteklih mjeseci bio je na razini od oko 25.000, da bi preko (oskarovske) noći narastao na gotovo 200.000. Za usporedbu, drugi najnagrađeniji film, "Na zapadu ništa novo" dobio je 4 Oscara i zabilježio porast ilegalnih preuzimanja od 268%.

TorrentFreak

"Sve u isto vrijeme" trenutačno ne igra u kinima, a dostupan je američkim gledateljima putem streaming servisa Showtime (ne i kod nas na Sky Showtimeu). U SAD-u ga se može kupiti za 19,99 dolara na više platformi, dok je ostatak svijeta očito "osuđen" na torrente – što se u podacima i vidi. Napomenimo da ova analiza uključuje tek promet po torrent protokolu, a ne ubraja izravna piratska preuzimanja ili preglede na piratskim IPTV servisima.