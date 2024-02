Koji poslovi će se najviše nuditi u idućih pet godina na tržištu rada?

Prije nekoliko godina, bilo je mnogo diskusija o inovativnim tehnologijama i očekivanjima koja su implicirala kako će u 2020. godine doći do značajnih promjena u svijetu. Postojala su i brojna zanimljiva predviđanja o tome kako će ove promjene utjecati na naše poslovanje i svakodnevni život. Neka su se predviđanja ostvarila a neka baš i nisu. Sada, živimo u vremenu tehnološke revolucije koja je do prije nekoliko desetljeća bila rezervirana samo za znanstveno-fantastične filmove. Kao posljedica toga, digitalna tehnologija, automatizacija, i umjetna inteligencija su uvelike utjecale na promjene u radnim okruženjima, stvaranjem radnih mjesta koja nikada nisu postojala. Tržište rada mora pratiti te razvoje tehnologije i inovacije u znanosti, pa se svakodnevno kreiraju nove okolnosti koje utječu na promjene. Ovakve promjene na tržištu rada će nedvojbeno trebati pratiti i studijski programi kako bi se uskladili sa svim zahtjevima poslovnih okruženja i kako bi doprinijeli pri edukaciji i stvaranja novih kompetencija i vještina. Nekada su se studijski programi mijenjali jednom u deset godina, ali u buduće će se te promjene morati odvijati na godišnjoj bazi ako ne i prije. Pri odabiru profesionalnog puta za mlade osobe, ili pri odluci za prekvalifikaciju ili dodatnu naobrazbu starijih važno je pratiti ove promjene i usmjeriti svoju budućnost u pravcu koji će nam donijeti životnu i radnu radost, pri kojoj ćemo raditi ono što nas zanima i što volimo, a pri tome će taj posao biti usklađen s potrebama tržišta pa će nam taj posao koji volimo biti i dobro plaćen. Nije li to san mnogih? Pratite radne trendove i ostvarite svoj san!