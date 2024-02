Edukacijom suzbijte strah od gubitka posla zbog sve šire primjene umjetne inteligencije

Poslovi ne nestaju preko noći, kao ni razvoj i implementacija novih tehnologija. Umjetna se inteligencija razvija još od 1950. godine i ima svoje faze napretka i mirovanja. Uvijek postoji razdoblje prilagodbe koje nam daje vremena na nova razmišljanja i nove mogućnosti. Jedni se poslovi gase ali se drugi otvaraju. Do masovnoga gubitka poslova Na nekim će pozicijama zasigurno doći do gubitka poslova; ali uz konstantno praćenje trendova, odgovarajuću prilagodbu, adekvatnu edukaciju i otvorenost za prekvalifikaciju – doista nema mjesta za strah. Razvijanjem kompetencija budućnosti i fleksibilnošću za prihvaćanjem novih radnih mjesta, društvo će se naoružati u borbi protiv masovnog straha od ovakvih promjena. Ono što pojedinci moraju iskorijeniti jest strah od česte promjene radnoga mjesta. Smatram da je apsurdna pomisao kako moramo do mirovine biti na istome radnom mjestu, jer se u kasnijim godinama nismo sposobni prilagoditi novim poslovima i radnim okruženjima. Integriranje poslovne prakse za vrijeme studiranja postala je obveza jer na taj način mladi još za vrijeme studija mijenjaju poslove i bivaju u doticaju s različitim poslovnim okruženjima i kulturama; stoga će im kasnije promjena radnoga mjesta biti normalna stvar. Ne treba se previše zabrinjavati, ali ne treba ni ignorirati gorući fenomen i sakrivati ga od stvarnosti. Važno je pratiti zbivanja i promjene i biti ukorak s njima. Cjeloživotna edukacija činit će nas umno osnaženima i samouvjerenima te će zasigurno utjecati na prevladavanje naših strahova. Zaključak bih svela na sljedeću preporuku: nemojte prestati s edukacijama; radite na sebi dokle god možete!

Uzrečica "koliko znaš, toliko vrijediš" očito nikada neće zastarjeti.