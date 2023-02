Parnteri .debuga i dalje zapošljavaju IT stručnjake te nude prilike za studente

Developersku konferenciju .debug prati i developerski internetski portal debug.hr, na kojem možete pročitati intervjue, iskustva developera, edukativne i ostale specijalizirane sadržaje fokusirane na rastući IT sektor u Hrvatskoj. Tamo uvijek možete pronaći više desetaka otvorenih radnih mjesta za developerske i srodne pozicije kod naših partnera. U nastavku pogledajte što smo izdvojili ovoga tjedna.

Top poslovi ovog tjedna

Serengeti, IT firma koja broji 6 development centara u regiji traži mid i senior Java developere koji imaju iskustva rada sa Spring frameworkom te žele graditi domenska znanja kroz angažman na projektima iz domene financija, industrijske proizvodnje, logistike, energetike, zdravstva te uslužnog sektora. Njihov oglas pronađite na ovom mjestu.

Undabot, tehnološka tvrtka koja izrađuje kompleksna custom web i mobilna rješenja u potrazi je za motiviranim i iskusnim iOS i Android inžinjerima. Premda imaju ured u Zagrebu, posao se može obavljati u potpunosti na daljinu, s bilo koje lokacije u Hrvatskoj i regiji. Ako želite raditi u timu s ljudima koji naglasak stavljaju na kvalitetu, učenje i suradnju prijavite se na: Android, iOS.

SysKitov R&D tim u potrazi je za Cloud DevOps i QA Automation inženjerima. Nove će se snage pridružiti četveročlanim timovima i raditi na razvoju njihovog vlastitog proizvoda, SysKit Pointa. Idealni kandidati timski su igrači koje žele realizirati svoje ideje i imati utjecaj na konkretnim projektima. SysKit je remote-first organizacija s mogućnosti hibridnog ili on-site rada u zagrebačkom uredu.

Top prilika za studente

Želiš učiti o razvoju Android aplikacija uz studij? Endavin Android tim ima nešto za tebe! I ove godine organiziraju Android vještinu za zaljubljenike u mobile development. Kroz 10 predavanja imat ćeš priliku stjecati znanje za samostalan razvoj Android aplikacija, a onda isto i pokazati na konkretnom završnom projektu. Prijavi se do 19. veljače i nauči kreirati svoju prvu aplikaciju iz nule!

Endavin iOS tim u suradnji s FER-om organizira iOS vještinu za studente željne znanja iz područja mobile developmenta. Kroz 12 predavanja mentori će te pripremati za samostalan razvoj iOS aplikacija, a onda ćeš to znanje i pokazati na konkretnom završnom projektu. Zvuči ti super, pronalaziš se u opisu, ali nemaš svoj Mac? Bez brige, mi ćemo se pobrinuti za to. Prijavi se do 19. veljače, pozivaju iz Endave (bivši FIVE).

Nekoliko desetaka trenutačno otvorenih pozicija kod naših ostalih partnera potražite na debug.hr/jobs.

VIDEO: Najbolje od .debuga 2022 u 90 sekundi