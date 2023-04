Tjedni pregled: pregršt atraktivnih poslova kod .debug partnera

Na webu naše developerske konferencije .debug možete pronaći oko 150 oglasa za otvorene pozicije kod najboljih domaćih IT kompanija. Provjerite cijelu ponudu, koju svakodnevno osvježavamo

Top poslovi tjedna

Poslovna inteligencija, vodeća konzultantska tvrtka čiji su "core business" podaci i analitika istih, u potrazi je za Business Analystom/Architectom (m/f). Idealni kandidat je osoba s iskustvom rada u telekom industriji i sa više od 3 godine iskustva u implementaciji DWH ili BI rješenja te podatkovnoj arhitekturi.

Izdvajamo i sljedeće otvorene pozicije u tvrtki Newfire Global Partners: Middle Strong/Senior Full-Stack Engineer (Angular + .Net) i Middle Strong/Senior Full-Stack Engineer (JS+.Net).

Obje pozicije popunjavamo radi suradnje na projektu klijenta iz SAD-a koji već dvadeset godina tvrtkama diljem svijeta nudi usluge marketinga, testiranja i prilagodbe edukativnog sadržaja na više od 300 jezika.

Middle Strong/Senior Full-Stack Engineer (Angular + .Net)

U potrazi smo za osobom s najmanje 5 godina iskustva programiranja u relevantnim područjima (Angular 9 ili više, C#, .NET and .NET) te rada s Cloud tehnologijama (Azure, AWS, Google Cloud). Idealan kandidat ima izraženu sposobnost multitaskinga i prioritiziranja zadataka.

Middle Strong/Senior Full-Stack Engineer (JS+.Net)

Idealni kandidat za ovo radno mjesto ima više od 7 godina iskustva s .NET programiranjem te više od 3 godine iskustva s .NET Core programiranjem. Poželjna je viša razina znanja Agile principa i sposobnost multitaskinga i kritičkog promišljanja.

Newfire Global Partners svojim zaposlenicima nudi brojne pogodnosti, od kojih izdvajamo:

Potpuna fleksibilnost radnog vremena i odabira lokacije rada

Budžet za razvoj dodatnih znanja i vještina, certifikate

Program mentoriranja i rada na različitim projektima

Dodatno i dopunsko zdravstveno osiguranje, sistematski pregled i treći mirovinski stup

24 dana godišnjeg odmora

Više informacija o njihovim ostalim otvorenim pozicijama pronađite ovdje.

Productive trenutno traži više osoba na pozicijama Engineering Managera i Frontend Developera.

Engineering Manager: Tražimo Engineering Managera sa dugogodišnjim iskustvom u developmentu koji će voditi tim od 7 do 10 developera i zajedno s nama graditi vrhunski SaaS tool. Za ovu poziciju tražimo osobu sa barem 5+ godina iskustva u developmentu, poželjno fullstack, koja posjeduje izvrsne komunikacijske vještine i sposobnost motiviranja članova tima kao i odlučnost u provođenju incijativa i unapređenju procesa unutar timova.

Odgovornosti:

Praćenje produktivnosti tima i definiranje ključnih metrika

Pomaganje članovima tima u razvijanju boljih developerskih, komunikacijskih i organizacijskih vještina

Sudjelovanje u razvoju tehnološke i poslovne strategije tvrtke

Razvijanje strategije brenda i potpora u procesu zapošljavanja

Frontend Developer: U potrazi smo za JavaScript developerima koji će raditi na frontend arhitekturi u našem Core i Infra timu te graditi “srce” našeg toola. Idealni kandidati trebaju imati 3+ godine iskustva u frontend developmentu, dobro razumijevanje Javascripta/Typescripta i web developmenta, iskustvo sa barem jednim frontend stackom (React, Angular, Ember, Vue…) i želju da pomognu kolegama i pridonesu rastu tima i organizacije.

Odgovornosti:

Planiranje i razvijanje proizvoda

Pisanje i održavanje automatiziranih testova

Korištenje metrika u donošenju informiranih odluka

Pregledavanje pull requestova članova vašeg tima

Ako se pronalaziš u našim opisima i želiš raditi u motiviranom i mladom timu na projektima za međunarodne kupce, ali ne nalaziš poziciju koja ti odgovara možeš nam se javiti i s otvorenom molbom - kažu iz Productivea.

Sgurnosna tvrtka Infigo IS popunjava nekoliko otvorenih pozicija.

Penetration Tester: Narodski – haker. Osoba koja traži sigurnosne propuste u raznoraznim proizvodima, tehnologijama, mrežama, ako proizvodi podatke vrlo je vjerojatno da će se u to nešto pokušati provaliti. Infigo IS ima jedan od najvećih hakerskih timova u ovom dijelu svijeta i radi s cijelim nizom industrija – makar se hakere uvijek zamišlja kao anarhiste, bijeli hakeri su pošten narod s izrazito snažnom etikom jer im kroz prste prolazi puno informacija koje mogu napraviti itekakvu štetu. Treba imati znanja o mrežnim protokolima i konceptima, znanje rada u više operativnih sustava (Windows, Linux, MacOS), iskustvo rada s komercijalnim ili open-source alatima za testiranje sigurnosti, a dodatan plus je i pokoji priznati sigurnosni certifikat.

Software Engineer: Opet narodski – developer. Infigo IS ima niz vlastitih sigurnosnih rješenja koja su u stalnom razvoju i poboljšanju te, kao i ostatak industrije, ima glad za novim pametnim ljudima. Trebalo bi baratati Pythonom, JavaScriptom, Javom ili C#-om, a dobro je znati i SQL. Veliki plus je rad s JQueryjem i Backbone JS-om, kao i poznavanje rada s Gitom i/ili SVN-om.

Information Security Engineer: Narodski – integrator. U Infigo IS-u integratori integriraju Infigova i partnerska rješenja. Najčešće se radi o integraciji platforme Splunk. Kako šira javnost baš i nema prilike raditi sa Splunkom, Infigo pruža edukaciju i trening (certifikati za sve!). Ono što se traži od dobrih integratora je odlično poznavanje Windowsa i Linuxa (serverskih varijanti), vladanje mrežnim tehnologijama i konceptima, a nije loše ni biti raspoložen za pokoje putovanje ako projekt tako naloži.

SOC level 1 Analyst: Narodski – studentski gasitelj sigurnosnog požara. Ovo je zapravo malo kompliciranije. Infigo IS je MSSP (Managed Security Services Provider) i pruža sigurnosne usluge raznoraznim organizacijama. Kako bi to uspješno radili imaju, među ostalim, tri razine SOC analitičara koji odgovaraju na sigurnosne alarme koji dolaze iz organizacija kojima se usluga pruža. Oni na razini 1 (pretežno studenti tehničkih fakulteta) nadziru sigurnosne alarme kroz SOC konzolu te rade početnu analizu i ako se pokaže da se stvarno nešto događa što se ne bi smjelo, dižu stvari na višu razinu. Možda je najbolje pogledati oglas, tamo sve jasno piše.

Za kraj ovog bogatog tjednog pregleda: Devōt traži full-stack junaka koji će voditi tim kroz razvoj softwarea za klijenta u healthtech sektoru. Ako želiš pridonijeti healthtech industriji i imaš iskustva u vođenju tima, ovo bi moglo biti idealno mjesto za tebe. Devōtov Full-Stack PHP Tech Lead preuzet će vođenje projekta i pomoći im da i dalje stvaraju vrhunske proizvode. Radit će na projektu koji pomaže medicinskim, stomatološkim i specijalističkim ordinacijama da lakše upravljaju poslovanjem i pružaju zdravstvenu skrb pacijentima.

Također, u Devōtu na istom projektu traže i Mid/Senior PHP Developera s minimalno dvije godine iskustva u PHP-u. Ako te zanima rad u agilnom timu i želiš biti dio tima koji gradi visokokvalitetne proizvode koji oduševljavaju klijente, saznaj više o Devōtu. Naravno, ako misliš da si match za neku od ovih pozicija - prijavi se na oglas, poručili su.

