Dovitljivi Amerikanci 3D pisačima ispisuju oružje, pa ga daju državi na otkup

Neke američke savezne države nude građanima novac za otkup oružja. Pojedinci su to iskoristili tako da sami ispisuju nove pištolje, a vlasti im za svaki takav "vraćeni" komad oružja isplaćuju novac

Neobičan način zarade na 3D ispisu pronašli su neki stanovnici SAD-a. Naime, u pojedinim saveznim državama postoji program otkupa vatrenog oružja od građana, s ciljem njegovog uklanjanja iz kućanstava i s ulica. Namjera takvih je programa smanjiti količinu oružja, pa se građanima, koji se odluče predati svoje pištolje, puške i ostalo, nude novčane nagrade u obliku otkupnine.

No, neki su pronašli rupu u tom propisu, pa su počeli sami, u kućnoj radinosti na 3D pisačima izrađivati plastične, ali funkcionalne pištolje. Potom su ih ponudili na otkup, uvidjeli da za njih mogu dobiti novac – pa su s praksom nastavili. Jedan je stanovnik savezne države New York nedavno priznao kako je iskoristio državni program otkupa oružja tako što je ispisao čak 110 pištolja i predao ih lokalnom uredu javnog tužilaštva, odgovornome za provedbu otkupa nazvanu "Cash for Guns". Na taj je način od države dobio čak 21.000 dolara u poklon karticama po 500 dolara.

Pravna siva zona

Policije i vlasti saveznih država nisu nimalo sretne s ovakvim postupanjem. "Sramotno je da je ovaj pojedinac iskoristio program, kojim je na tisuće komada vatrenog oružja povučeno s ulica kako bi se naše zajednice zaštitilo od oružanog nasilja", poručili su tada iz odgovorne institucije, uz napomenu da su promijenili pravila kako se takvo iskorištavanje ne bi moglo ponoviti.

Ovim 3D ispisanim vatrenim oružjem je prije nekoliko dana ranjena jedna Kanađanka

Međutim, slične priče pojavile su se i u Teksasu te Južnoj Karolini, otvarajući bitno pitanje: Treba li uopće otkupljivati 3D ispisano oružje? Iz policije objašnjavaju kako je to pitanje javne sigurnosti i vrlo je teško dati jednoznačan odgovor. "Ne možete jamčiti da to oružje nikada neće biti iskorišteno za nanošenje štete ili da neće biti upotrijebljeno na ilegalan način", kažu iz njujorškog ureda javnog tužitelja. Program otkupa anoniman je i na bazi "bez postavljanja pitanja", kako bi bio prihvatljiviji javnosti. "Počnete li ispitivati ljude o oružju, program gubi na povjerenju i anonimnosti, tako da je to svojevrsna Kvaka 22", poručuju.

Ono što se može učiniti, jest da se ovakve "kreativne" pojedince s 3D pisačima otpuži za prevaru, ili pak za ispisivanje i posjedovanje 3D ispisanog oružja, što je u saveznoj državi New York ilegalno. Inače, ovaj je program u potpunosti financiran sredstvima koje policija zaplijeni od ilegalnih trgovaca oružjem i drogom u toj državi.