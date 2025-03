Fizički avatari za zabavu i reklamu

Proizvođači humanoidnih robota iz tvrtke Realbotix, i konverzacijska AI platforma Hollo.AI nedavno su na konferenciji Roth Capital Partners prikazali rezultat svog zajedničkog rada: robota koji je preuzeo osobnost Chrissy Snow, lika iz nekad popularne serije "Tri cimera” kojeg je utjelovljavala glumica Suzanne Somers.

Realbotixovi roboti poznati su po tome što mogu preuzimati različite osobnosti putem integracija LLM-ova, dok Hollo.AI može oživjeti osobnost i kroz fizičko robotsko tijelo. Riječ je o prvom spoju konverzacijskog AI softvera jedne tvrtke s humanoidnim robotom druge. Kombinacijom ovih tehnologija moglo bi se, kažu, stvarati fizičke avatare živih ili preminulih osoba i iskoristiti ih za razne prilike, od puke zabave do marketinga.

Kvantna vrata s dijamantnim spin kubitima

Koristeći dijamantni kvantni čip, istraživači QuTecha, međufakultetskog istraživačkog instituta za kvantnu tehnologiju Tehnološkog sveučilišta u Delftu, demonstrirali su vrlo precizan univerzalni skup kvantnih vrata. Istraživači su koristili sustav od dva kubita, jedan formiran spinom elektrona defektnog centra, a drugi njegovim nuklearnim spinom. Svaka vrsta vrata u ovom dvokubitnom sustavu rade s pogreškom manjom od 0,1 %, a najbolja čak postižu pogreške do 0,001 %, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Physical Review Applied.

Dijamantni kvantni čip i istraživači QuTecha TU Delft

Univerzalna logička vrata ključni su preduvjet za kvantno računanje no još je dug put do računanja velikih razmjera.

Bolji način isporuke dugotrajnih lijekova

Inženjeri MIT-a osmislili su novi način isporuku lijekova u većim dozama i s manje boli, ubrizgavanjem suspenzije sićušnih kristala. Jednom pod kožom, kristali se okupljaju u "depo" lijeka koji može trajati mjesecima ili godinama, eliminirajući potrebu za čestim injekcijama. Ovaj bi pristup, predstavljen u časopisu Nature Chemical Engineering, mogao biti koristan za isporuku dugotrajnih kontracepcijskih sredstava ili drugih lijekova koji se moraju davati tijekom duljeg razdoblja.

S manjim iglama i manjim brojem injekcija, metoda bi mogla omogućiti dugotrajnu isporuku kontracepcijskih sredstava ili tretmana za bolesti kao što je HIV Christine Daniloff, MIT; iStock

Budući da se lijekovi raspršuju u suspenziju prije injekcije, mogu se primijeniti kroz usku iglu koju pacijenti lakše podnose. Istraživači predviđaju da bi depoi mogli trajati više od godine, a ova bi metoda mogla poslužiti i za isporuku lijekova za liječenje neuropsihijatrijskih stanja, HIV-a i tuberkuloze.

Roboti bez elektronike iz 3D pisača

Zamislite robota koji se može otisnuti odjednom, od jednog materijala i može hodati uz pomoć spremnika stlačenog plina, čim izađe iz 3D pisača. Upravo je to uspjelo robotičarima Kalifornijskog sveučilišta u San Diegu. Izrada ovog robota, opisanog u časopisu Advanced Intelligent Systems, izuzetno je jednostavna i jeftina, oko 20 dolara.

Ovi roboti mogu se koristiti tamo gdje elektronika ne može funkcionirati i mogli bi poslužiti za izviđanje u područjima s jakim zračenjem, u katastrofama ili istraživanju svemira. Testiranja u laboratoriju pokazala su da roboti, sve dok su spojeni na izvor zraka ili plina pod stalnim pritiskom, mogu bez prestanka funkcionirati tri dana. Roboti mogu hodati koristeći uložak stlačenog plina kao izvor energije i prelaziti različite površine poput travnjaka ili pijeska; štoviše, kretati se mogu i pod vodom. Istraživači sad pokušavaju osmisliti način kako da stlačeni plin pohrane unutar robota i iskoriste reciklirane ili biorazgradive materijale te kako da robota opreme hvataljkama.

3D fotonsko-elektronički čip

Inženjeri Columbia Engineeringa izradili su moćan 3D fotonsko-elektronički čip koji bi mogao nadvladati jedan od najvećih hardverskih izazova umjetne inteligencije: prijenos podataka gladan energije. Njihov dizajn, predstavljen u časopisu Nature Photonics, kombinira kretanje podataka temeljeno na svjetlosti s CMOS elektronikom kako bi se postigla neusporediva učinkovitost i propusnost.

Modul 3D fotoničkog čipa Columbia Engineering

Ovaj 3D-integrirani fotonsko-elektronički čip može se pohvaliti velikom gustoćom od 80 fotonskih odašiljača i prijamnika unutar kompaktnog otiska čipa. Ova platforma pruža visoku propusnost (800 Gb/s) uz iznimnu energetsku učinkovitost, trošeći samo 120 femto joula po bitu. S gustoćom propusnosti od 5,3 Tb/s/mm2, ova inovacija daleko premašuje postojeće standarde. Istraživači vjeruju da bi njihov čip mogao omogućiti pametnije sustave koji brže premještaju podatke uz korištenje daleko manje energije, što je ključno za tehnologije kao što su autonomna vozila ili masivni AI modeli.

Hibridni autoregresivni transformator

MIT i NVIDIA razvili su hibridni alat za generiranje slika koji koristi autoregresivni model za brzo snimanje velike slike, a zatim mali difuzijski model za pročišćavanje detalja. Njihov HART (hibridni autoregresivni transformator) može generirati slike koje odgovaraju ili premašuju kvalitetu najsuvremenijih difuzijskih modela. Proces generiranja troši manje računalnih resursa od tipičnih difuzijskih modela, što omogućuje lokalno pokretanje HART-a na prijenosnom računalu ili pametnom telefonu, a korisnik samo treba unijeti jedan upit na prirodnom jeziku u sučelje za generiranje slike.

Kombiniranjem autoregresivnog i difuzijskog modela nastao je alat za generiranje slika koje premašuju kvalitetu difuzijskih modela i to rade devet puta brže Christine Daniloff, MIT

Metoda koristi kombinaciju modela autoregresijskog transformatora sa 700 milijuna parametara i laganog difuzijskog modela s 37 milijuna parametara, može generirati slike iste kvalitete kao one stvorene difuzijskim modelom s dvije milijarde parametara, ali to radi otprilike devet puta brže. HART bi, kažu, mogao imati širok raspon primjena, od treniranja robota za obavljanje složenih zadataka do ispomoći dizajnerima u stvaranju upečatljivih scena za video igre.

AI koristi svjetlo umjesto električne energije

Distribuirano akustično očitavanje (DAS) je napredna tehnologija koja otkriva sitne vibracije duž optičkih kabela koji se mogu protezati desecima kilometara. DAS se koristi za praćenje potresa, istraživanje nafte i nadzor podmorskih kabela. Međutim, ovi sustavi generiraju goleme količine podataka koje je teško, gotovo nemoguće brzo obraditi. No, sad su istraživači Sveučilišta Nanjing osmislili način kojim se podaci DAS sustava obrađuju uz pomoć akceleratora fotonske neuronske mreže multipleksirane vremenske valne duljine (TWM-PNNA), opisan u časopisu Advanced Photonics. Riječ je o arhitekturi sustava koja transformira tradicionalne operacije elektroničke neuronske mreže u optičke procese.

Arhitektura fotonske neuronske mreže N. Zou/Nanjing University

Pristup koristi više podesivih lasera koji emitiraju svjetlost na različitim valnim duljinama kako bi predstavili konvolucijske jezgre neuronske mreže, matematičke filtre koji izvlače značajke iz ulaznih podataka. TWM-PNNA sustav pokazao je impresivne računalne sposobnosti, izvodeći 1,6 trilijuna operacija u sekundi uz energetsku učinkovitost od 0,87 TOPS po vatu. Teoretski, sustav bi mogao doseći brzine od čak 81 TOPS uz energetsku učinkovitost od 21,02 TOPS po vatu.

Grafikoni za slijepe i slabovidne

Stupčasti grafikoni i drugi dijagrami pružaju jednostavan način priopćavanja podataka, ali ih je u pravilu teško prevesti slijepim ili slabovidnim čitateljima. No sad su istraživači Laboratorija za računalnu znanost i umjetnu inteligenciju CSAIL razvili pristup koji drastično pojednostavljuje proces dizajna taktilnih karata. Njihov program Tactile Vega-Lite uzima podatke iz Excela i pretvara ih u standardni vizualni, ali i taktilni grafikon.

Taktilni Vega-Lite sustav pojednostavljuje proces dizajna taktilnih karata Alex Sgipps/CSAIL

Alat bi slijepim i slabovidnim čitateljima mogao olakšati razumijevanje mnogih grafika, kao što je trakasti grafikon ili linijski grafikon. Da biste svoje dizajne prenijeli u stvarni svijet, možete podesiti svoj grafikon u Tactile Vega-Lite i zatim datoteku poslati na Brailleov reljef koji ispisuje tekst kao čitljive točke.