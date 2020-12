Italija kaznila Apple s 10 milijuna eura zbog laganja u oglasima za iPhone

Talijanska agencija AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), koja brine o poštenoj tržišnoj utakmici i očuvanju konkurentske borbe, danas je objavila kako je Apple u Italiji kažnjen s 10 milijuna eura zbog nepoštene tržišne prakse. Nadležni su talijanski inspektori utvrdili da je Apple u ovoj zemlji oglašavao svoje mobitele – modele iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro te iPhone 11 Pro Max – kao vodootporne. U oglasima je stajalo da ovi uređaji mogu podnijeti potapanje uvodu na dubinu od jednog do četiri metra, ovisno o modelu, i to u trajanju do 30 minuta.

Međutim, Apple je propustio spomenuti da je ovo svojstvo mobitela moguće replicirati tek u kontroliranim laboratorijskim uvjetima, uranjanjem u čistu stajaću vodu, te da se podaci iz oglasa ne odnose na stvarne uvjete korištenja u kakvima će se kupci uređaja naći prilikom normalne upotrebe.

Apple je talijanske zakone prekršio i dodatnim odricanjem od odgovornosti (disclaimerom), gdje je pisalo da jamstvo ne pokriva štetu na uređaju prouzročenu prodorom tekućine. To nije u skladu s oglašavanim svojstvom vodootpornosti uređaja, te su kupci mogli biti zavarani lažnim oglašavanjem, smatra AGCM. Apple također nije kupcima htio prihvatiti spomenute modele iPhonea na servis ako ih je oštetila voda ili druga tekućina, čime su povrijeđena prava potrošača kako ih definiraju talijanski zakoni.

Osim novčane kazne, Apple će na svojim lokaliziranim stranicama za talijanske kupce morati objaviti i priopćenje vezano za ovu kaznu.