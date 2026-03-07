TCL predstavio NxtPaper AMOLED zaslon

Prvi TCL-ov uređaj sa zaslonom koji kombinira papiru sličnu ugodu čitanja i prednosti AMOLED tehnologije, trebao bi stići kasnije ove godine

TCL CSOT je na ovogodišnjem MWC-u predstavio novu generaciju svoje NxtPaper tehnologije zaslona, ovoga puta temeljenu na AMOLED panelu. Riječ je o prvom NxtPaper zaslonu koji napušta LCD tehnologiju i prelazi na AMOLED s ciljem da dodatno smanji naprezanje očiju i da prikaz sadržaja na uređajima učini što sličnijim papiru.

Prema TCL-u, novi zaslon pokušava riješiti nekoliko problema tipičnih za klasične digitalne panele, poput odsjaja, refleksija i visokih razina plavog svjetla, koji dugotrajnim korištenjem mogu uzrokovati zamor očiju.

Ključna novost je unaprijeđena) tehnologija Circular Polarizer Light (CPL). Nova generacija postiže stopu polarizacije od čak 90 posto, dok je kod prethodne generacije ona iznosila 57 posto. Viša stopa polarizacije pomaže smanjiti refleksije i odsjaj, što bi trebalo olakšati gledanje zaslona u različitim uvjetima osvjetljenja.

TCL je primijenio i nano-matrix litografiju kako bi smanjila refleksiju ambijentalnog svjetla, a zaslon također automatski prilagođava svjetlinu i temperature boje tijekom dana kako bi se uskladio s cirkadijskim ritmom korisnika i uvjetima u okolini. Filtriranje štetnog plavog svjetla poboljšano je za 15 posto u odnosu na prethodnu generaciju, pa je ukupna razina smanjena na 2,9 posto.

Za čitanje u slabom osvjetljenju zaslon može smanjiti svjetlinu sve do 1 nita, dok funkcija Adaptive Reading Experience prilagođava boju pozadine teksta ovisno o ambijentalnom svjetlu. No, unatoč fokusu na zaštiti očiju, riječ je o punokrvnom AMOLED zaslonu sa solidnim tehničkim karakteristikama.

Zaslon podržava 100-postotnu pokrivenost DCI-P3 spektra boja uz vrlo visoku preciznost prikaza (deltaE < 1), dok maksimalna svjetlina doseže 3.200 nita, što je i više nego dovoljno za ugodno korištenje na otvorenom. Tu je, naravno, i podrška za frekvenciju osvježavanja od 120 Hz.

Iz TCL-a kažu da će prvi uređaj s NxtPaper AMOLED zaslon stići kasnije ove godine.