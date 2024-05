Osvježena linija Surface modela s ARM procesorima nudi brzinu, 4K zaslone, trajniju bateriju

Microsoft je jučer na prezentaciji, zatvorenoj za publiku, medijima predstavio dva nova Surface laptopa: Surface Laptop (7. izdanje) i Surface Pro (11. izdanje) - temeljena na ARM arhitekturi najnovijih Qualcomm Snapdragon X procesora.

Odlazak od Intela i prelazak na Qualcomm

Microsoft je trenutno napustio dugogodišnje partnerstvo s Intelom u korist Qualcommovih Snapdragon X procesora. Ova promjena je motivirana željom za poboljšanjem performansi, optimizacijom baterije i ugradnjom novih AI mogućnosti. Qualcomm tvrdi da Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus procesori nude do 2,6 puta bržu NPU (Neural Processing Unit) performansu od Appleovog M3 čipa i do 5,4 puta bržu od Intel Core Ultra 7.

Također tvrde da Snapdragon X Elite troši u usporedbi s konkurencijom, 60 posto manje energije kod maksimalnih CPU performansi te 20 posto dulje trajanje baterije od najnaprednijeg MacBook Air-a s M3 čipom.

Međutim, nagađa se da se Microsoft neće isključivo koristiti Qualcomm čipovima za sve svoje uređaje. Intel je upravo najavio da će njegovi procesori kodnog imena Lunar Lake stići kasnije ove godine. Stoga je vjerojatno da će Microsoft u budućnosti koristiti Intel procesore u nekim budućim modelima.

Laptop 7. 'izdanje': novi dizajn, AI u fokusu

Novi Surface Laptop više ne slijedi numeričku strukturu naziva kao prije. Naslijedio je Surface Laptop 5, ali umjesto da se zove Surface Laptop 6, Microsoft ide s "izdanjima" i iz nekog razloga preskače broj 6. Dakle, ovaj Surface Laptop je 7. izdanje.

Najvidljivija promjena je novi dizajn s tanjim okvirima oko zaslona. Kupci mogu birati između 13,8-inčnog i 15-inčnog modela, a 15-inčni model nudi brzinu osvježavanja od 120 Hz.

Može podržati do tri 4K monitora, što znači da možete imati četiri ukupno zaslona (dvostruko više nego s najnovijim MacBook Airom). Sadrži novu Full HD Surface Studio kameru koju pokreće umjetna inteligencija. Za vrijeme video poziva može se zamutiti pozadine, filtrirati pozadinska buka i koristiti kreativni filteri.

Kupci mogu birati između Qualcommovih procesora Snapdragon X Elite i Snapdragon X Plus (model od 15 inča koristi samo Elite). Microsoft kaže da je Surface Laptop do 86 posto brži od Surface Laptop 5, s poboljšanim trajanjem baterije (do 20 sati na modelu od 13,8 inča i do 22 sata na modelu od 15 inča). RAM može biti do 64 GB, a pohrana najviše do jednog TB.

Sedmo izdanje Surfacea može se naručiti s početnom cijenom od tisuću dolara a isporuka 18. lipnja ove godine.

Surface Pro 11. izdanja: OLED zasloni, Snapdragon X Elite i do 90% brži od prethodnika

Microsoft također preskače broj 10. Novi Surface Pro (11. izdanje) nasljeđuje Surface Pro 9, koji je bio manja nadogradnja u odnosu na prethodnika. Iako 11. izdanje ne sadrži toliko promjena kao obični Surface, još uvijek postoje neke razlike.

Zadržao je izvorni dizajn s ugrađenim postoljem (tipkovnica se i dalje kupuje zasebno). Tu je ultraširoka quad HD prednja kamera. Stražnja kamera od 10 megapiksela može snimati videozapise u 4K. Ima novu opciju OLED zaslona s podrškom za HDR, ali može se uštedjeti nešto novca ako se naruči standardni LCD zaslona.

Standardni Surface Pro pokreće Snapdragon X Plus, ali OLED verzija ima Snapdragon X Elite čip. Microsoft tvrdi da je do 90 posto brži od prethodnog Surface Pro. Ovaj također podržava do tri vanjska 4K monitora, plus Wi-Fi 7, a postoji i opcija za dodavanje 5G veze.