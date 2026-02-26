Anthropic kupio AI startup Vercept usred drame investitora

Anthropic je kupio Vercept, AI startup iz Seattlea, kako bi ojačao svoj tim. No, dok se proizvod Vercepta gasi, akvizicija je otkrila i javnu svađu između suosnivača i glavnog investitora

Bug.hr četvrtak, 26. veljače 2026. u 15:03
📷 Foto: Anthropic
Foto: Anthropic

Anthropic je objavio ove srijede akviziciju Vercepta, AI startupa s dubokim korijenima u tehnološkoj sceni Seattlea. Ova akvizicija dolazi nakon što je Anthropic u prosincu kupio Bun, platformu za kodiranje, kako bi ojačao razvoj svog AI modela Claude.

Naime, Vercept je razvijao alate za složenije agentske zadatke, uključujući svoj proizvod Vy, agenta za korištenje računala u oblaku koji je mogao upravljati udaljenim  MacBookom. Startup je bio jedan od mnogih koji su radili na ponovnom osmišljavanju osobnog računala za eru AI agenata. No, kao dio dogovora, Anthropic gasi Verceptov proizvod 25. ožujka.

Startup inače je proizašao iz A12, AI inkubatora iz Seattlea koji je potekao iz poznatog Allen Instituta za umjetnu inteligenciju. Suosnivači Vercepta također su imali veze s Allen Institutom, gdje su prethodno radili kao istraživači. U objavi na LinkedInu povodom akvizicije, izvršna direktorica Vercepta, Kiana Ehsani, navela je da je startup prikupio ukupno 50 milijuna američkih dolara, ističući Setha Bannona iz A12 kao glavnog investitora. Lista anđeoskih investitora bila je jednako impresivna i uključivala je imena poput bivšeg izvršnog direktora Googlea Erica Schmidta, glavnog znanstvenika Google DeepMinda Jeffa Deana, osnivača Cruisea Kylea Vogta i suosnivača Dropboxa Arasha Ferdowsija, kako je izvijestio TechCrunch.

Tim se dijeli, investitori u javnom sukobu

U svojoj objavi, Anthropic je potvrdio da će se tvrtki pridružiti suosnivači Ehsani, Luca Weihs i Ross Girshick. Ipak, neće cijeli osnivački tim Vercepta prijeći u redove tvorca Claudea. Matt Deitke, još jedan suosnivač, prošle je godine dospio u medije kao jedan od AI istraživača koji su ispregovarali ogromnu plaću od 250 milijuna dolara za prelazak u Metin Superintelligence Lab. Deitke je u srijedu čestitao svojim bivšim kolegama putem objave na društvenoj mreži X.

Oren Etzioni, koji se također navodi kao suosnivač i investitor u Vercept, poznato je ime u Seattleu kao osnivač Allen Instituta za AI. On se neće pridružiti Anthropicu, a na LinkedInu nije skrivao nezadovoljstvo.

"Nakon malo više od godinu dana, Vercept baca ručnik u ring i daje svojim klijentima 30 dana da napuste platformu. Tužno. Fantastičan tim pridružuje se Anthropicu. Želim im sve najbolje“, napisao je Etzioni.

U svojoj je objavi također optužio glavnog investitora Bannona da je "djelomično odgovoran" što Vercept nije zaposlio prave poslovne stručnjake. Uslijedila je javna prepirka između investitora, u kojoj je Bannon osudio Etzionijeve komentare. U raspravi su se međusobno optuživali i za manje ugodne stvari poput laganja i pravnih prijetnji.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi