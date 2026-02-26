Anthropic kupio AI startup Vercept usred drame investitora

Anthropic je kupio Vercept, AI startup iz Seattlea, kako bi ojačao svoj tim. No, dok se proizvod Vercepta gasi, akvizicija je otkrila i javnu svađu između suosnivača i glavnog investitora

Anthropic je objavio ove srijede akviziciju Vercepta, AI startupa s dubokim korijenima u tehnološkoj sceni Seattlea. Ova akvizicija dolazi nakon što je Anthropic u prosincu kupio Bun, platformu za kodiranje, kako bi ojačao razvoj svog AI modela Claude.

Naime, Vercept je razvijao alate za složenije agentske zadatke, uključujući svoj proizvod Vy, agenta za korištenje računala u oblaku koji je mogao upravljati udaljenim MacBookom. Startup je bio jedan od mnogih koji su radili na ponovnom osmišljavanju osobnog računala za eru AI agenata. No, kao dio dogovora, Anthropic gasi Verceptov proizvod 25. ožujka.

Startup inače je proizašao iz A12, AI inkubatora iz Seattlea koji je potekao iz poznatog Allen Instituta za umjetnu inteligenciju. Suosnivači Vercepta također su imali veze s Allen Institutom, gdje su prethodno radili kao istraživači. U objavi na LinkedInu povodom akvizicije, izvršna direktorica Vercepta, Kiana Ehsani, navela je da je startup prikupio ukupno 50 milijuna američkih dolara, ističući Setha Bannona iz A12 kao glavnog investitora. Lista anđeoskih investitora bila je jednako impresivna i uključivala je imena poput bivšeg izvršnog direktora Googlea Erica Schmidta, glavnog znanstvenika Google DeepMinda Jeffa Deana, osnivača Cruisea Kylea Vogta i suosnivača Dropboxa Arasha Ferdowsija, kako je izvijestio TechCrunch.

Tim se dijeli, investitori u javnom sukobu

U svojoj objavi, Anthropic je potvrdio da će se tvrtki pridružiti suosnivači Ehsani, Luca Weihs i Ross Girshick. Ipak, neće cijeli osnivački tim Vercepta prijeći u redove tvorca Claudea. Matt Deitke, još jedan suosnivač, prošle je godine dospio u medije kao jedan od AI istraživača koji su ispregovarali ogromnu plaću od 250 milijuna dolara za prelazak u Metin Superintelligence Lab. Deitke je u srijedu čestitao svojim bivšim kolegama putem objave na društvenoj mreži X.

Oren Etzioni, koji se također navodi kao suosnivač i investitor u Vercept, poznato je ime u Seattleu kao osnivač Allen Instituta za AI. On se neće pridružiti Anthropicu, a na LinkedInu nije skrivao nezadovoljstvo.

"Nakon malo više od godinu dana, Vercept baca ručnik u ring i daje svojim klijentima 30 dana da napuste platformu. Tužno. Fantastičan tim pridružuje se Anthropicu. Želim im sve najbolje“, napisao je Etzioni.

U svojoj je objavi također optužio glavnog investitora Bannona da je "djelomično odgovoran" što Vercept nije zaposlio prave poslovne stručnjake. Uslijedila je javna prepirka između investitora, u kojoj je Bannon osudio Etzionijeve komentare. U raspravi su se međusobno optuživali i za manje ugodne stvari poput laganja i pravnih prijetnji.