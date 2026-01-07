AMD Ryzen 7 9850X3D stiže s višim taktovima, ali bez promjena u arhitekturi

Iako Ryzen 7 9850X3D stiže kao nasljednik Ryzena 7 9800X3D, iz AMD-a navode da će prethodni model i dalje biti dostupan za kupnju

AMD je na CES-u predstavio Ryzen 7 9850X3D, procesor koji se pozicionira kao najbrži gaming procesor u njihovoj aktualnoj ponudi, a samim time i na tržištu. Iskusno oko odmah će primijetiti da se zapravo radi samo o unaprijeđenoj verziji Ryzena 7 9800X3D s višim radnim taktovima, ali bez promjena u osnovnoj arhitekturi.

Ryzen 7 9850X3D tako donosi konfiguraciju s osam jezgri i 16 threadova te 96 MB L3 cachea s 3D V-Cache tehnologijom. Glavna razlika u odnosu na 9800X3D je maksimalni takt, koji sada doseže 5,6 GHz, u odnosu na dosadašnjih 5,2 GHz, uz zadržani TDP od 120 W.

Foto: AMD

Prema AMD-ovim navodima, povećanje radnog takta od gotovo osam posto trebalo bi rezultirati skromnijim, ali ipak nešto boljim performansama u igrama. Tvrtka procjenjuje da se dobitak u igrama kreće između tri i šest posto, dok je pri rješavanju zadataka poboljšanje oko pet posto. Iako se spominje potencijalno veći prostor za overclocking, ne treba očekivati drastične skokove u performansama.

Foto: AMD

Zanimljivo je da bi Ryzen 7 9850X3D u određenim scenarijima mogao parirati pa čak i nadmašiti snažniji 16-jezgreni Ryzen 9 9950X3D, budući da viši takt postiže upravo na CCD-u s 3D V-Cacheom.

Foto: AMD

Cijena novog Ryzena 7 9850X3D za sada nije službeno objavljena, ali se nagađa da bi u Europi mogao koštati između 500 i 700 eura.