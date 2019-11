Intel obnovio Gemini Lake Refresh seriju sa šest novih procesora

Intel ovih dana polako popunjava ponudu desktop i serverskih procesora. Ovog puta u svoju je ponudu uvrstio šest novih modela iz serije Gemini Lake Refresh koji se temelje na Goldmont+ arhitekturi – četiri Celerona i dva Pentiuma.

Jedina veća razlika između starih i novih modela je u Boost brzini. Novi Celeroni su brži za 200 MHz, a Pentiumima za 400 MHz. Tako se Celeron N4020 odlikuje brzinom do 2,8 GHz, Celeron N4120 do 2,6 GHz, Celeron J4025 do 2,9 GHz, a Celeron J4125 brzinom do 2,7 GHz. Kad su novi Pentiumi u pitanju Pentium Silver N5030 može maksimalno potegnuti do 3.1 GHz, a Pentium Silver J5040 do 3,2 GHz.

Ostale su značajke identične prethodnim modelima. Intel je zadržao isti broj jezgri koje se ovisno o procesoru kreću između dvije i četiri jezgre, podršku za dvokanalnu DDR4 i LPDDR4 memoriju brzine 2.400 MHz kao i istu UHD 600 ili UHD 605 grafiku.

Čini se kako je Intel usput pokrpao i pokoji bug, odnosno propust u dizajnu procesora budući su novi procesori označeni Stepping R0, a ne Stepping B0 oznakom kao njihovi prethodnici. Detaljnije specifikacije novih modela nalaze se u prilogu.