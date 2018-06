Kineski procesor baziran na AMD-ovoj Zen arhitekturi

Chengdu Haiguang IC Design Co (Hygon) nastao je kao joint venture AMD-a i kineskog THATIC-a (Tianjin Haiguang Advanced Technology Investment Co., Ltd.) čiji je cilj plasiranje x86 procesora za kinesko tržište poslužitelja.

Cijeli posao oko suradnje najavljen je proteklog mjeseca kada je Kineska akademija znanosti koja nagleda spomenuti THATIC AMD-u platila 293 milijuna američkih dolara za slobodnu uporabu njegovih tehnologija. Rezultat ove suradnje je prvi procesor pod imenom Dhyana koji se bazira na AMD-ovoj Zen arhitekturi.

Već su izdane i određene zakrpe za Linux kernel koje će dodati podršku za ovaj procesor. S obzirom da su zakrpe prilično jednostavne te sadrže manje od 200 linija koda pretpostavlja se da je procesor predstavlja obični rebranding Zen procesora namijenjen kineskom tržištu poslužitelja.