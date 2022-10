Kupci AMD-ove Ryzen 5000 serije procesora dobit će UNCHARTED: Legacy of Thieves kolekciju

AMD kupcima Ryzen 5000 serije procesora poklanja dugoočekivanu UNCHARTED: Legacy of Thieves kolekciju za PC, koja sadržava dvije videoigre

AMD je objavio najnoviji „Performance to Advance Your Adventure“ paket igara, nudeći tako igračima besplatan pristup UNCHARTED: Legacy of Thieves kolekciji na PC-u.

Naime, počevši od danas, uz kupnju odabranih procesora iz AMD-ove Ryzen 5000 serije u Linksu ili ADM-u, kupci će dobiti primjerak kolekcije koja uključuje dvije popularne videoigre – UNCHARTED 4: A Thief's End i UNCHARTED: The Lost Legacy.

AMD-ovi Ryzen 5000 procesori nude brojne značajke koje su implementirani u UNCHARTED: Legacy of Thieves kolekciju, kao što su FidelityFX Super Resolution 2.0 za veći broj sličica u sekundi, AMD Radeon Image Sharpening tehnologiju upscalinga te AMD FreeSync za eliminaciju zastajkivanja.

Igrači mogu aktivirati svoj digitalni kod za igru na AMD-ovom portalu za aktivaciju, koji će biti dostupan kada videoigra dođe na Steam i Epic Games Store 19. listopada 2022. godine.