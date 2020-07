MediaTek Helio G25 i G35 su čipseti za jeftine gamerske telefone

MediaTek je službeno predstavio dva nova čipseta iz serije Helio. Riječ je o čipsetima G25 i G35 koji su namijenjeni ugradnji u gamerske telefone čija cijena ne bi trebala biti znatno veća od 100 USD, možda čak i manja.

Oba modela imaju dosta zajedničkih specifikacija. Primjerice, oba imaju po osam ARM Cortex -A53 jezgri s tim da je Helio G35 (2,3 GHz) malčice brži od Helio G25 (2,0 GHz). Grafika ja također ista – IMG PowerVR GE8320. Jedina razlika u grafici je u njezinoj krajnjoj brzini – na G25 čipu može postići do 650 MHz, a na G35 do 680 MHz.

Prve znatnije razlike između čipova primjećuju se kod podrške za kamere i razlučivost zaslona. Naime, G25 podržava kamere do 21 MP, a G35 do 25 MP. Oba čipa podržavaju i konfiguraciju s dvije kamere no u tom slučaju do razlučivosti 13 MP + 8 MP. Helio G25 čip ugrađivat će se u telefone sa zaslonima razlučivosti do 1.600 x 720 točaka, a Helio G35 do 2.400 x 1.080 točaka.

Sad su na red došle i specifikacije koje su identične za oba čipa, a to su podrška za Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth (5.0), FM radio, eMMC 5.1 i LPDDR3 i LPDDR4x memoriju (do 6 GB) te H.264 i HEVC kodeke. Tu je i podrška za VoLTE i ViLTE 4G mreže, ali ne i podrška za 5G mreže što je s obzirom na ciljanu cijenu uređaja razumljivo.

Prvi telefoni koji će s navedenim čipovima biti plasirani na tržište tijekom srpnja 2020. su Realme C11, Redmi 9C i Redmi 9A. Prva dva opremljena su s Helio G35 čipom, a treći sa slabijim G25 čipom. No prema najavama njihovih proizvođača sva tri će imati početnu cijenu ispod 100 USD.