MediaTek predstavio Dimensity 9200+, SoC koji će 'zapapriti' Qualcommu

MediaTek Dimensity 9200+ trebao bi biti izravni konkurent Qualcommovom Snapdragon 8 Gen 2 SoC-u, no trenutno nije poznato u kojim će se mobitelima naći

MediaTek Dimensity 9200+ Proizvodni proces TSMC 4nm (N4P) Primarna jezgra 1 x Cortex-X3 (3.35 Ghz) Jezgre za performanse 3x Cortex-A715 (3.0GHz) Učinkovite jezgre 4x Cortex-A510 (2.0GHz) GPU ARM Immortalis-G715+ RAM LPDDR5x do 8,533Mbps Pohrana UFS 4.0 Povezivost 5G, Sub-6 GHz, mmWave, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3 Prikaz Dvostruki 2,5K/60Hz, QHD/144Hz, 1080p/240Hz

MediaTek je predstavio Dimensity 9200+, njihov najjači SoC do sada, koji će se naći u mobitelima visokog ranga. Riječ je, zapravo , o pojačanoj verziji prošlogodišnjeg Dimensityja 9200, koja prema preliminarnim Geekbench 6 testovima, nadmašuje Qualcommov Snapdragon 8 Gen 2.

Baš kao i njegov prethodnik Dimensity 9200+ napravljen je na drugoj generaciji TSMC-ovog 4-nanometarskog proizvodnog procesa, ali kako tvrdi MediaTek, donosi povećanje CPU performansi od 10 posto. Naime, SoC ima primarnu Cortex-X3 jezgru od 3,35 GHz, 3 Cortex-A715 jezgre od 3.0 GHz te četiri Cortex-A510 jezgre od 2.0 GHz.

MediaTek Dimensity 9200+ Foto: MediaTek

Tu je i poboljšani ARM Immortalis G715+ GPU, o kojem MediaTek nije puno otkrio, osim da povećava GPU performanse za 17 posto. Istaknuli su, također, podršku za Full HD+ zaslone od 240 Hz, QHD+ zaslone od 144 Hz te dvostruke 2,5K zaslone od 60 Hz. Dimensity 9200+ podržava i LPDDR5X RAM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5,3, 8K snimanje te kamere od 320 MP.

Iz MediaTeka kažu da SoC obavlja istu količinu posla kao i svoj prethodnik, no uz manju količinu energiju. Navode, stoga, da korisnici mogu očekivati do 21 posto više uštede u mobilnim videoigrama, 35 posto pri korištenju aplikacija za razmjenu poruka te do 36 posto uštede u dijeljenju mobilne mreže s drugim uređajima.

Trenutno nije poznato koji će mobiteli prvi dobiti Dimensity 9200+.