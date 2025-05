Nvidia razvija oslabljenu verziju H20 čipa za kinesko tržište

Kako ekskluzivno prenosi Reuters, pozivajući se na tri izvora, nova verzija H20 čipa a kinesko tržište trebala bi biti dostupna u sljedećih dva mjeseca. To će omogućiti Nvidiji da održi prisutnost na jednom od njezinih najvažnijih tržišta.

Nvidia je već obavijestila svoje ključne kineske klijente, uključujući vodeće pružatelje usluga računalstva u oblaku, da planira lansirati modificirani H20 čip u srpnju ove godine. Izvorne verzije H20 čipova efektivno su blokirane za kinesko tržište nakon što su američki dužnosnici prošlog mjeseca obavijestili kompaniju da će za izvoz biti potrebna posebna licenca.

Američka ograničenja stvaraju probleme

H20 je do sada bio najnapredniji Nvidin čip za umjetnu inteligenciju dozvoljen za prodaju u Kini, no zbog američkih ograničenja kompanija je bila prisiljena pronaći novo rješenje. Prošlog mjeseca, američka vlada zatražila je da Nvidia pribavi izvoznu licencu za prodaju H20 čipova u Kini, što je dovelo do toga da kompanija objavi kako će pretrpjeti trošak od oko 5,5 milijardi dolara zbog zaliha, obveza kupnje i povezanih rezervi za H20 proizvode.

Slabije performanse, ali rješenje za tržište

Nvidia je ima nove tehničke specifikacije što će bitno degradirati performanse u odnosu na izvorni H20, uključujući znatno smanjeni memorijski kapacitet. Ipak, drugi izvor navodi da bi krajnji korisnici mogli potencijalno modificirati konfiguraciju modula kako bi prilagodili razine performansi čipa prema svojim potrebama. Nvidia je odbila komentirati ove navode, dok američki Ministarstvo trgovine nije odmah odgovorilo na upit Reutersa.

Kina ostaje ključno tržište unatoč ograničenjima

Nvidia je od siječnja ove godine prikupila narudžbe za H20 čipove vrijedne čak 16,5 milijardi eura koje su naručili Tencent, Alibaba i ByteDance i druge velike kineske tehnološke kompanije. Kina je za Nvidiju iznimno važno tržište, s prihodima od 17 milijardi dolara u fiskalnoj godini koja je završila 26. siječnja, što predstavlja 13% ukupnih prihoda kompanije. Izvršni direktor Nvidie Jensen Huang posjetio je Peking prošlog mjeseca, samo nekoliko dana nakon što je američka vlada najavila nova ograničenja kako bi potvrdio strateški značaj Kine u poslovanju svoje tvrtke.