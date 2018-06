Qualcomm predstavio nove Snapdragone - tri za pametne mobitele i jednog za dječje pametne satove

Qualcomm je predstavio nove procesore za pametne mobitele i pametne satove. Proizvođači pametnih mobitela u buduće će na raspolaganju imati čak tri dodatna procesora – Snapdragon 429, Snapdragon 439 te Snapdragon 632. Za proizvođače pametnih satova i to onih dječjih popis novih procesora je nešto kraći – na raspolaganju će im biti tek jedan novi procesor – Snapdragon Wear 2500.

Kako same oznake sugeriraju najmoćniji procesor za pametne mobitele je Snapdragon 632, slijedi ga Snapdragon 439, a na zadnjem mjestu po snazi je Snapdragon 429. Snapdragon 632 temelji se na osam Kryo 250 jezgri (1,8 GHz), Adreno 506 grafici i LTE modemu Snapdragon X9.

Uređaji koji će biti pogonjeni njime imat će FHD+ zaslone i podršku za do dvije kamere od 13 MP (13 MP + 13 MP) ili za jednu kameru rezolucije 24 MP. Snimanje u 4K rezoluciji je podrazumijevano. Prema navodima proizvođača Snapdragon 632 u odnosu na Snapdragon 626 ima 40 % bolje performanse.

Što se ostala dva modela tiče, zajednička im je točka LTE modem (Snapdragon X6 LTE ) i tu svaka međusobna sličnost prestaje. Snapdragon 439 ima osam ARM Cortex-A53 jezgi (1,95 GHz/1,45 GHz), Adreno 505 grafiku te podršku za do dvije kamere rezolucije 8 MP (8 MP + 8 MP), odnosno za jednu kameru rezolucije 21 MP. Mobilni uređaji koju budu opremljeni sa Snapdragonom 439 također će imati i FHD+ zaslone.

Kao što smo već na početku naveli Snapdragon 429 najslabiji je model – ima četiri ARM Cortex-A53 jezgre (1,95 GHz), Adreno 504 grafiku te podršku za do dvije kamere rezolucija 8 MP (8 MP + 8 MP), odnosno za jednu rezolucije 16 MP. Uređaji koji će se temeljiti na Snapdragonu 429 neće moći imati zaslone veće rezolucije od HD+.

Što se grafičkih performansi tiče, Snapdragon 439 koji je zamjena za Snapdragon 430 ima do 20% bolje grafičke performanse. Grafički boost je kod Snapdragona 429 za do 50% veći u odnosu na Snapdragon 425 kojeg mijenja. Ukupne performanse su za do 25% bolje kod oba modela iz Snapdragon 400 serije.

Novi Snapdragon procesori (čipovi) proizvedeni su u 14nm FinFET proizvodnom procesu i proizvođačima mobilnih uređaja postat će dostupni u drugom dijelu 2018. godine.

Četvrti procesor kojeg je Qualcomm predstavio namijenjen je nosivim uređajima ili točnije, dječjim pametnim satovima. Snapdragon Wear 2500 temelji se na četiri ARM Cortex-A7 jezgre, podržava uređaje s do 512 MB RAM-a i optimiziranu inačicu Androida – Android for kids.

Ima petu generaciju 4G LTE modema, podršku za NFC i kamere rezolucija do 5 MP. Iako se čini kako je rezolucija kamera nedostatna za 2018. godinu, nije, za obavljanje video poziva s roditeljima je i više nego dovoljna. Snapdragon Wear 2500 odlikuje se 38% manjom površinom i 14% manjom potrošnjom.

Snapdragon Wear 2500 će zainteresiranim proizvođačima biti dostupan od trećeg kvartala 2018. godine. Tvrtke Huawei i InvenSense već su najavile kako će predstaviti svoje dječje pametne satove koji će se temeljiti na Snapdragon Wear 2500 platformi.