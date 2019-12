Qualcomm predstavio Snapdragone 865 i 765

Qualcomm je 4. prosinca 2019. predstavio nove čipove iz serije Snapdragon za buduće mobilne uređaje, telefone i tablete koji će se na tržištu naći tijekom iduće, 2020. godine. Radi se o čipovima Snapdragon 765 i 865 koji će se ugrađivati i uređaje iz srednjeg i gornjeg segmenta.

Snapdragon 765 dolazi kao zamjena za Snapdragon 730, a Snapdragon 865 kao zamjena za Snapdragone 855 i 855+. Istovremeno pojedini proizvođači pametnih telefona poput Xiaomija, Motorole, Oppoa, Red Magica i Realmea su najavili kako će uskoro na tržište stići i njihovi telefoni s navedenim čipom. Isto je najavio i američki operater Verizon, dok Nokije na tom popisu za sada nema. No ima na jednom drugom, onom koji govori o skorom dolasku telefona temeljenih na Snapdragonu 765.

Snapdragon 865

Snapdragon 865 temelji se na 7-nanometarskom FinFet procesu kao i njegov prethodnik, ali ima novi GPU, ISP i AI jedinice te je energetski efikasniji. Ima osam jezgri koje su ponovno raspoređene u tri zasebne skupine, tj. klastera po principu 1 + 3 + 4. Glavna jezgra koja obavlja najzahtjevnije zadaće je Kryo 585 jezgra brzine 2,84 GHz, za srednje teške zadatke zadužene su tri Kryo 585 jezgre brzine 2,4 GHz dok svakodnevne, ne odveć teške zadaće obavljaju četiri Kryo 385 (Cortex A55) jezgre brzine 1,8 GHz. Kryo 585 jezgre temelje se na Cortex A77, a Kryo 385 na Cortex A55 jezgrama tvrtke ARM.

Uz novi SoC dolazi i nova grafika – Adreno 650 koja omogućava ugradnju navedenog SoC-a u uređaje sa 144 Hz QHD+ zaslonima. Spectra 480 ISP podržava kamere do razlučivosti 200 MP, dvostruke kamere do 64 MP, snimanje u 4K HDR rezoluciji pri 60 fps, U 4K rezoluciji pri 120 fps i 8K rezoluciji pri 30 fps. Novi Spectra procesor donosi i podršku za neograničeno snimanje u HD rezoluciji (720p) pri 960 fps.

Nadalje tu je i podrška za Wi-Fi 6 mreže, LPDDR5 RAM, Bluetooth 5.1, aptX TWS, aptX Adaptive i aptX Voice tehnologije kao i podrška za petu generaciju AI-a. Prema navodima proizvođača Snapdragon 865 neće postojati u inačici s integriranim 5G modelom, već će svaki proizvođač morati samostalno dodati 5G modem, Snapdragon 55X.

Navedeni modem dolazi kao zamjena za Snapdragon X50 i odlikuje se većim brzinama slanja i preuzimanja podataka te istovremenom podrškom za mmWave i sub-6 GHz 5G mreže. Teoretski može na 5G mrežama preuzimati podatke brzinom do 7,5 Gbps, a slati ih brzinom do 3 Gbps. Kod 4G mreža brzina je očekivano manja – do 2,5 Gbps prilikom preuzimanja i do 316 Mbps prilikom slanja.

Ako sve gore navedeno prebacimo u postotke Snapdragon 865 ima 25% bolje CPU performanse te je isto toliko energetski efikasniji. Nova grafika je u odnosu na prethodnu (Adreno 640) brža za 20% i 35% energetski efikasnija. Nova grafika nije bitna samo po svojim performansama već i po tome što je Adreno 650 prvi grafički čip na Android uređajima kojemu će se moći tijekom vremena nadograđivati driveri. Qualcomm će biti zadužen za njihovu nadogradnju, a plasirat će ju kroz Google Play.

Snapdragon 765

Qualcomm je Snapdragon 765 čip zamislio za uređaje iz srednjeg segmenta. Proizveden je u Samsungovom 7-nanometarskom EUV procesu. Za razliku od svog flagship SoC-a, u Snapdragon 765 integrirao je 5G modem. I ovaj SoC je dobio novu grafiku – Adreno 620 koja ovisno o inačici SoC-a donosi 20% (Snapdragon 765), odnosno 38% (Snapdragon 765G) bolju grafiku u odnosu na prethodnu (Adreno 618) iz Snapdragona 730.

Prilikom dizajniranja ovog čipa Qualcomm se zadržao na starijim Cortex A76 jezgrama i starijem LPDDR4 RAM-u. Glavna jezgra kod modela 765 radi na 2,3 GHz, a kod modela 765G na 2,4 GHz, dok druga snažna jezgra na oba modela radi na 2,2 GHz. Ostalih šest Cortex A55 jezgri radi na 1,8 GHz.

Snapdragon 765 opremljen je sa Spectra 355 ISP procesorom, podržava jednu kameru do 192 MP, jednu od 36 MP (bez laga zatvarača) ili do dvije kamere po 22 MP. Najveća moguća kvaliteta snimanja videa je 4K i to pri 30 fps. Korisnici koji se zadovolje kvalitetom snimanja u 1080p rezoluciji moći će snimati pri 120 fps.

Kako smo na početku naveli Snapdragon 765 dolazi s integriranim 5G modemom. Radi se o modemu X52 s podrškom za mmWave i sub-6 GHz 5G mreže. Modem je teoretski u stanju postići brzine preuzimanja podataka do 3,7 Gbps (5G) i 1,2 Gbps (4G) te brzinu slanja podataka do 1,6 Gbps (5G) i 210 Mbps (4G).

3D Sonic Max

Qualcomm je pored navedenih Snapdragona predstavio i novi ultrazvučni čitač otisaka prstiju – 3D Sonic Max. Dodatak Max u naziv nije dospio slučajno, već iz razloga što je novi čitač površinom 17 puta veći u odnosu na prethodni. Zahvaljujući tome, prilikom prijave u sustav više neće biti potrebno točno naciljati dio zaslona gdje je smješten čitač.

Dodatno, novi čitač otisaka prstiju povećava i sigurnost, jer će od sada za prijavu u sustav biti moguće istovremeno koristiti dva otiska prsta, a ne jedan kako je trenutno slučaj. Proizvođač napominje kako je novi 3D Sonic Max čitač ujedno i pouzdaniji u prepoznavanju otisaka.