Qualcomm predstavio svoj najjači mobilni SoC do sada - Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm je ovoga utorka predstavio novi SoC koji će se naći u nadolazećim flagship mobitelima, Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB). Riječ je o SoC-u napravljenom na 4-nanometarskom proizvodnom procesu s fokusom na bolju i učinkovitiju izvedbu zadataka povezanih s umjetnom inteligencijom.

Naime, novi Kyro CPU ima jednu primarnu jezgru temeljenu na Arm Cortexu-X3 takta 3,2 GHz, četiri jezgre za performanse na 2,8 GHz i tri jezgre za učinkovitost takta 2.0 GHz. Sve su između 200 i 300 MHz brže od Snapdragona 8 Gen 1. Konkretnije rečeno, Qualcomm navodi da je CPU 35 posto brži od prošlogodišnjeg SoC-a te čak za 40 posto učinkovitiji.

S druge strane, novi Adreno GPU obećava do 25 posto bolje performanse uz do 45 posto veću energetsku učinkovitost te podršku za Vulkan 1.3 API. Igrače će vjerojatno razveseliti i činjenica da ovaj SoC ima podršku za hardverski ray-tracing, što će developeri mobilnih igara vjerojatno iskoristiti u budućnosti. Snapdragon Gen 2, uz to, donosi i podršku za LP-DDR5X RAM od 4.200 MHz te UFS 4.0 memoriju.

Foto: Qualcomm

Novi Snapdragon donosi podršku za zaslone QHD+ rezolucije od 144 Hz ili one od 4K frekvencije osvježavanja od 60 Hz. Također, podržava i vanjske zaslone do 4K rezolucije pri 60 Hz, s 10-bitnim rasponom boja Rec. 2020, HDR10+ standardom te Dolby Vision tehnologijom. Omogućeno je i AV1 video dekodiranje, što znači da je podržano gledanje sadržaja u visokoj 8K rezoluciji pri 60 FPS-a s HDR-om.

Osim gledanja sadržaja, Snapdragon 8 Gen 2 podržava i snimanje u 8K rezoluciji pri 60 FPS-a, dok je za glađe videozapise rezervirana 4K rezolucija u 120 FPS-a. Tvrtka se pohvalila da su Sonyjevi senzori s DOL-HDR tehnologijom i Samsungov 200-megapikselni ISOCELL HP3 optimizirani da rade sa Snapdragonovim ISP-om.

Nadalje, Snapdragon 8 Gen 2 donosi trostruki 18-bitni ISP koji može upravljati s do tri kamere od 36 MP istovremeno ili jednom kamerom od 200 MP. Senzori od 108 MP podržani su s nultom razinom kašnjenja zatvarača pri snimanju.

Kad je riječ o povezivosti, Snapdragon dolazi s novim X70 modemom, koji podržava mmWave, sub-6GHz 5G te Dual-SIM. Zahvaljujući novom sustavu FastConnect 78000, tu je i dugo očekivana podrška za Wi-Fi 7 (802.11b), koji donosi najveću brzinu od 5,8 Gbps te značajno smanjuje latenciju. Svakako valja napomenuti i mogućnost Bluetooth 5.3 povezivanja.

Foto: Qualcomm

Snapdragon 8 Gen 2 ima novi Hexagon procesor, koji po prvi puta uvodi podršku za INT4 format te tako obećava bolje performanse za čak do 60 posto. Uz to, AI izvedba poboljšana je za 4,35 puta, što je Qualcomm iskoristio za unaprijeđenje prepoznavanja dijelova lica, kose, odjeće i pozadine prilikom fotografiranja ili snimanja videozapisa.

Novi Qualcommov flagship SoC pojavit će se u mobitelima već krajem ove godine, a koristit će ga raznorazni proizvođači – Asus ROG, Honor, IQOO, Motorola, Nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, Vivo, Xiaomi, Meizu i Zte.