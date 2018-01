Samsung službeno predstavio Exynos 9810

Samsung je početkom studenog 2016. godine potiho najavio svoj novi SoC – Exynos 9810. Sada početkom siječnja 2018. godine stiglo je vrijeme i za službenu objavu te najavu izlaganja na predstojećem CES-u 2018.

Kako je poznato od ranije Exynos 9810 temelji se na trećoj generaciji Mongoose jezgri te je proizveden pomoću 10-nanometarskog procesa druge generacije. Prema navodima Exynos 9810 radi na brzini od 2,9 GHz te po pitanju performansi donosi osjetno poboljšanje u odnosu na svog prethodnika (Exynos 8895). Single-Core performanse su udvostručene, a Multi-Core su poboljšane za oko 40%.

Iako je u studenom bio poprilično šutljiv glede grafičkih sposobnosti novog SoC-a, ovog puta je Samsung ipak otkrio koji podatak više. Naime, novi ARM Mali-G72 GPU donosi podršku za 10-bitni HEVC i VP9 kodek te 20% bolje performanse u odnosu na svog prethodnika (Mali-G71) koji se brine za grafičke poslove još uvijek aktualnih Galaxyja S8 i S8+.

Exynos 9810 podržava takozvano strojno učenje pa će s vremenom naučiti kako korisnici koriste uređaj te tko se nalazi na fotografijama, a može i izrađivati 3D mape lica kako bi ih mogao upotrijebiti za autorizaciju. Nadalje, tu je i podrška za dual-ISP te podrška za do četiri kamere (dvije stražnje kamere, te jedna s prednje uz skener rožnice).

Dual-ISP donosi bolju stabilizaciju slike te podršku za snimanje video zapisa do UHD rezolucije i pri 120 sličica u sekundi te dr. Exynos 9810 ima i LTE modem koji kombinira šest frenkvencijskih nositelja (carrier aggregation). Također, omogućava preuzimanje datoteka s Interneta brzinom do 1,2 Gbps te njihovo slanje do brzine 200 Mbps.

Exynos 9810 se trenutno nalazi u masovnoj proizvodnji, a tijekom CES 2018 sajma bit će i izložen na Samsungovom štandu.