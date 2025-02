Snapdragon 6 Gen 4 bit će jedan od najpristupačnijih 4-nanometarskih SoC-ova na tržištu

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 Proizvodni proces TSMC 4nm CPU 1x Cortex-A720 (2,3 GHz) + 3x Cortex-A720 (2,2 GHz) + 4x Cortex-A520 (1,8 GHz) GPU Adreno GPU (detalji nisu specificirani) RAM LPDDR5 do 3.200 MHz; također podržava LPDDR4X do 2.133 MHz Pohrana UFS 3.1 Povezivost 5G (sub-6GHz i mmWave), Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive, GPS s trofrekventnim pozicioniranjem (L1/L5/L2) Prikaz Do 1080p+ rezolucije pri 144Hz; podrška za vanjski zaslon do 4K @ 60Hz s 10-bitnim bojama i HDR10+

Qualcomm je predstavio Snapdragon 6 Gen 4, SoC namijenjen mobitelima nižeg ranga, koji donosi značajne nadogradnje u performansama, energetskoj učinkovitosti, AI funkcijama i kamerama. Riječ je, prije svega, o SoC-u koji je prvi u seriji Snapdragon 6 napravljen na TSMC-ovom 4-nanometarskom proizvodnom procesu.

Snapdragon 6 Gen 4 koristi novu arhitekturu ARMv9. Primarna jezgra je Cortex-A720 koja radi na taktu od 2,3 GHz, kao „velike“ jezgre tu su tri dodatna Cortexa-A720 takta 2,2 GHz, dok četiri jezgre Cortex-A520 rade kao „male“ jezgre na taktu od 1,8 GHz. Iako CPU postiže za 11 posto bolje rezultate u odnosu na prethodnu generaciju SoC-a, glavni skok dolazi od novog Adreno GPU-a, koji donosi čak za 29 posto bolje grafičke performanse. Potrošnja energije trebala bi biti manja za 12 posto.

Foto: Qualcomm

Qualcommov novi SoC prvi je u seriji koji ima i podršku za INT4, što omogućuje korištenje optimiziranih AI modela s većim brojem parametara unutar ograničene količine RAM-a. Kada je već riječ o RAM-u, treba istaknuti da Snapdragon 6 Gen 4 podržava do 16 GB LPDDR5 RAM-a do 3.200 MHz, a kao jeftinija opcija dostupna je i podrška za LPDDR4X memoriju do 2.133 MHz. Za internu pohranu podržan je UFS 3.1 standard, a što se tiče žične povezivosti, podržan je USB-C 3.1 s mogućnošću spajanja vanjskog zaslona do 4K rezolucije i 60 Hz, uz podršku za 10-bitne boje i HDR10+.

A kad je, pak, riječ o prikazu, Snapdragon 6 Gen 4 podržava zaslone maksimalne rezolucije 1080p+ pri frekvenciji osvježavanja od 144 Hz. Igračima na budžetu posebno će se svidjeti i to što Adreno GPU unutar SoC-a podržava povećanje razlučivosti igara uz značajku Snapdragon Game Super Resolution te generiranje dodatnog FPS-a uz značajku Adreno Frame Motion Engine.

Foto: Qualcomm

Za ljubitelje fotografije i videa, SoC dolazi s trostrukim 12-bitnim ISP-om i podrškom za senzore kamere do 200 MP. Snimanje videozapisa podržano je u 4K HDR rezoluciji pri 30 FPS-a, uz podršku za HDR10 i HLG formate, dok fotografije koriste 10-bitni HEIF format. Hardverski je ubrzano dekodiranje H.265 i VP9 formata, ali ne i AV1.

Snapdragon 6 Gen 4 imat će i podršku za 5G (sub-6GHz i mmWave) s brzinama preuzimanja do 2,9 Gbps, kao i Wi-Fi 6E te Bluetooth 5.4 s aptX Adaptive tehnologijom. Među prvima koji će predstaviti mobitele s ovim SoC-om bit će Realme, Oppo i Honor. To će, prema neslužbenim informacijama, biti uređaji koji će se prodavati za između 100 i 150 eura, što Snapdragon 6 Gen čini jednim od najpristupačnijih 4-nanometarskih SoC-ova na tržištu.