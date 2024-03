Snapdragon 7+ Gen 3 donosi AI mogućnosti po jeftinijoj cijeni

SPECIFIKACIJE Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 Proizvodni proces TSMC 4nm Glavna jezgra 1x Cortex-X4 @ 2.8GHz Jezgra za performanse 4x Cortex-A720 @ 2.6GHz Učinkovite jezgre 3x Cortex-A520 @ 1.9GHz GPU Adreno GPU RAM do 24 GB LPDDR5 do 4.200 MHz Pohrana UFS 4.0 Povezivost 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 Prikaz 4K/60Hz, QHD+/120Hz, 1080p/240 Hz

Qualcomm je ovoga četvrtka predstavio novi SoC srednjeg ranga, Snapdragon 7+ Gen 3. Riječ o svojevrsnom nasljedniku popularnog Snapdragona 7 Gen 3 koji dijeli svoju glavnu jezgru Cortex-X4 i AI mogućnosti sa SoC-ovima iz tvrtkine vodeće serije 8 Gen.

Snapdragon 7+ Gen 3 napravljen je na 4-nanometarskom proizvodnom procesu te ima glavnu jezgru Cortex-X4 takta 2,8 GHz, četiri jezgre za performanse Cortex-A720 takta 2,6 GHz te tri jezgre za učinkovitost Cortex-A520 koje radi na taktu od 1,9 GHz. Tu je i podrška za do 24 GB LPDDR5X RAM-a i UFS 4.0 internu memoriju.

Prema internim testiranjima Qualcomma, novi Snapdragon 7+ Gen 3 pruža do 15 posto bolje CPU i 45 posto poboljšane GPU performanse u usporedbi sa svojim prethodnik. Uz to, donosi i do 5 posto bolju energetsku učinkovitost, što bi se u nekim slučajevima moglo odraziti i na autonomiju.

Ipak, najvažnija stavka kod ovog SoC-a svakako su njegove AI mogućnosti. Naime, Snapdragon 7+ Gen 3 prvi u ovoj Qualcommovoj seriji SoC-eva donosi podršku za brojne LLM-ove i LVM-ome, uključujući Baichuan-7B, Llamu 2, Gemini Nano i Zhipu ChatGLM.

Izuzev toga, Snapdragon 7+ Gen 3 podržava zaslone do 4K rezolucije pri 60 Hz te QHD+ rezolucije od 120 Hz. Tu je i podrška za varijabilnu frekvenciju osvježavanja od 1 do 240 Hz, no to će se moći iskoristiti na nešto nižim rezolucijama.

Snapdragon 7+ Gen 3 naći će se u ovogodišnjim mobitelima srednjeg ranga, a prvi će ga koristiti proizvođači OnePlus, Realme i Sharp.