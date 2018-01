VIA i Zhaoxin predstavili nove desktop i serverske procesore

VIA je u suradnji s tvrtkom Zhaoxin predstavila petu generaciju računalnih procesora – KaiXan i KaisHeng. Serija se trenutno temelji na četverojezrenim i osmojezgrenim modelima koji su namijenjeni za ugradnju u desktop i prijenosna računala (KaiXian KX-5000) te servere (KaisHeng 20000).

Krenimo od procesora za desktop i prijenosna računala koji su okupljeni unutar KX-5000 serije i kojih trenutno postoji pet modela – dva četverojezgrena i tri osmojezgrena. Četverojezgreni modeli nose oznake KX-5640 i KX-5540, a osmojezgreni – KX-U5680, KX-U5580, KX-U5580M.

Svi modeli se temelje na WuDaoKou arhitekturi i proizvedeni su pomoću 28-nanometarskog proizvodnog procesa. Za proizvodnju je zadužena kineska tvrtka HLMC. Brzina procesora, ovisno o modelu se kreće od 1,8 GHz do 2,0 GHz (za detalje vidi tablicu).

KX-5000 procesori podržavaju dvokanalnu DDR4 memoriju – do kapaciteta 64 GB i do brzine 2.133 MHz. Integrirana grafika podržava rezoluciju do 4.096 x 2.304 točaka uz 60-hercno osvježavanje. Jedini uvjet je da monitor s računalom bude spojen preko DisplayPort ili HDMI kabela. VIA ovim procesorima namjerava konkurirati Intelovim Core i3 i Core i5 procesorima.

Istovremeno predstavljena su i dva serverska procesora – KH-26800 i KH-25800. Oba modela dolaze pod znakom trostruke osmice – 8 jezgri, 8 threadova i 8 MB L2 cachea. Također ovisno o modelu brzina im se kreće između 1,8 GHz i 2,0 GHz. Serverski procesori dolaze bez grafike, ali su zato dobili podršku za 128 GB RAM-a i podršku za ECC i RDIMM memoriju.

Svi procesori podržavaju Intel VT-x, TXT (Trusted Execution Technology), SSE 4.2, AVX i AVX2 tehnologije. U narednim godinama u planu su i dvije nove generacije – KX-6000 i KX-7000 koje će donijeti veće brzine, podršku za DDR5 memoriju i PCI-e 4.0 te koji će biti proizvedeni pomoću 16-nanometarskog proizvodnog procesa.