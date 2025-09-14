Qualcommov nadolazeći flagship SoC oborit će rekord na AnTuTu ljestvici

Prema novim informacijama iz Kine, Qualcommov nadolazeći flagship SoC mogao bi biti za gotovo 60 posto brži od svoga prethodnika

Qualcomm se priprema za svoj Snapdragon Summit na Havajima krajem mjeseca, a glavna zvijezda događaja bit će njihov flagship SoC. Prema dosadašnjim glasinama, trebao bi nositi ime Snapdragon 8 Elite 2 ili Snapdragon 8 Elite Gen 5 i donijeti najveći skok u performansama do sada.

Dok se ranije očekivalo poboljšanje od 20 do 30 posto u jednojezgrenim testovima na Geekbenchu te 10 do 15 posto u višejezgrenom testu u odnosu na prethodnika, izvori iz Kine tvrde da će prava razlika biti puno veća i da će se najviše očitovati na drugom sintetičkom testu, AnTuTu Benchmarku.

Naime, MediaTekov Dimensity 9500 postiže oko 4 milijuna bodova na AnTuTu, dok bi Snapdragon 8 Elite Gen 5 mogao doseći između 4,2 i 4,4 milijuna bodova. Za usporedbu, aktualni rekorder na AnTuTu ljestvici, Red Magic 10 Pro sa Snapdragon 8 Eliteom, bilježi prosječnih 2,67 milijuna bodova. To znači da bi novi Qualcommov SoC mogao biti čak 58 posto brži.

Treba napomenuti da su postojeći rezultati ostvareni na različitim verzijama AnTuTu testova (Snapdragon 8 Elite na v10, dok su novi rezultati na v11), pa usporedba možda nije u potpunosti izravna. Usprkos tome, sigurno je da će novi Qualcommov flagship SoC biti osjetno brži od svoga prethodnika.