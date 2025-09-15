Qualcomm je potvrdio naziv nadolazećeg SoC-a za najjače mobitele

Iako se očekivalo da će se Qualcommov novi SoC zvati Snapdragon 8 Elite 2, čini se da se Qualcomm predomislio

Matej Markovinović ponedjeljak, 15. rujna 2025. u 20:04
📷 Foto: Qualcomm
Proteklih se tjedana dosta govorilo o nadolazećem Qualcommovom flagship SoC-u, a uz specifikacije i rezultate sintetičkih testova, „šuškalo se“ i o njegovom nazivu koji bi mogao biti izmijenjen. No, glasinama je, čini se, došao kraj. Qualcomm je potvrdio da će se njihov nadolazeći SoC zvati Snapdragon 8 Elite 5.

Čini se da se Qualcomm ovim potezom vraća izvornom načinu imenovanja svojih flagship SoC-ova, koji je započeo 2021. sa Snapdragonom 8 Gen 1. Nakon toga uslijedili su Snapdragon 8 Gen 2 u 2022., zatim Snapdragon 8 Gen 3 te prošlogodišnji Snapdragon 8 Elite, koji bi zapravo trebao biti Snapdragon 8 Gen 4.

Nadolazeći Snapdragon 8 Elite 5 bit će tako peti SoC u seriji i, kako Qualcomm kaže, “evolucija postojećeg okvira”, a ne potpuna promjena. Službeno će ga predstaviti 23. rujna na Snapdragon Summitu na Havajima.

Očekuje se da će Snapdragon 8 Elite 5 koristiti prilagođene Oryon CPU jezgre s glavnom jezgrom na 4,6 GHz. Verzija “for Galaxy” ili Extreme Edition dosezat će do 4,7 GHz. Trebao bi imati i potpuno novi GPU koji će raditi na 1,2 GHz i ostvarivati rekordne AnTuTu rezultate između 4,2 i 4,4 milijuna bodova. Sam SoC proizvodit će se na TSMC-ovom N3p 3-nanometarskom procesu.

 



