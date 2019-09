Besplatna online edukacija za djecu i odrasle: izradite svoju prvu videoigru

Kada bismo vam rekli da je moguće u samo tri tjedna, uz odvojenih tek oko pola sata na dan, izraditi vlastitu video igru, biste li nam povjerovali? A kada bismo k tome dodali da isto može učiniti i dijete staro šest godina, i to putem mobitela ili tableta? Sve je ovo itekako moguće, a to će vam najbolje pokazati Ivan Bosnić, entuzijast koji je sa svojim petogodišnjim sinom već odradio razne slične projekte.

Ovoga puta odlučio je svoje iskustvo podijeliti sa svima zainteresiranima – bilo roditeljima s djecom, ili s većim timovima. Sve će se to odvijati u okviru besplatnog tečaja u razvojnom okruženju MakeCode Arcade, kojemu se može pristupiti putem računala, tableta ili mobitela.

Besplatan online tečaj, plus nagrade

Preporučena dob je 6+ godina. Nije potrebno nikakvo predznanje i sve skupa bit će svima razumljivo i zanimljivo, čak i potpunim početnicima. Edukacija je potpuno opuštena, ideja je da se sudionici druže, zabave i pritom ponešto i nauče. Najbolji početnički i napredni rad bit će nagrađeni Meowbitom, fizičkom konzolom na kojoj će polaznici, uz vlastite, moći zaigrati i razne postojeće videoigre.

Edukacija će započeti 21. rujna i trajat će 2-3 tjedna. Videoigra će se raditi korak po korak: prvi dan dobiva se zadatak i smjernice za rješavanje, a drugi će biti objavljene detaljne upute za rješavanje, i tako dalje. Svi će polaznici raditi jednaku videoigru, imat će lika kojim će upravljati te koji ispaljuje projektile. Bit će tu i drugi likovi koji će se prema njemu kretati.

Temu i naziv igre svaki će tim sam osmisliti, a također će dizajnirati izgled likova i projektila, kao i odabirati glazbu i zvučne efekte.

Ako vas je sve ovo zainteresiralo, prijavite se putem obrasca na ovoj poveznici.

O voditelju

"Supruga i ja sa sinovima radimo razne razvojne projekte i aktivnosti. Tako smo nedavno naišli na platformu MakeCode Arcade i pokazala se pravim pogotkom. Ubrzo smo nabavili i igraću konzolu Meowbit. Zabavno je napraviti igru i odmah ju zaigrati. Cijela platforma ima dosta sličnosti s micro:bitom, pa mislim da je zgodan nastavak rada s njime ili, kod mlađe djece, dobar uvod u skorašnji rad s njime. Djeca vole videoigre i, ispravnim pristupom, mogu biti odlično sredstvo za odgoj i obrazovanje. Do sada se na edukaciju prijavilo oko 200 ekipa s 500-tinjak sudionika. Osim djece i roditelja ima i mnogo prijava učitelja s učenicima, studenata koji će jednoga dana raditi s djecom te raznih udruga i pojedinaca kojima je edukacija zanimljiva. Posebno me veseli što pojedini učitelji planiraju edukaciju uklopiti u svoju redovnu nastavu. Ideja edukacije nije stvoriti programere videoigara. Možda u nekome plane iskra, što je odlično, no primarno želim povezati roditelje i djecu, da pronađu zajedništvo i u nečemu što ih često razdvaja i da se pritom zabave te ponešto i nauče", kaže Bosnić.

O programu

Edukacija će trajati 2-3 tjedna i sastojat će se od 7 koraka. Svaki korak traje 2 dana. Prvi dan se dobije zadatak i smjernice kako ga odraditi. Drugi se dobije potpuno rješenje za taj korak i riješe preostale nedoumice. Dnevno opterećenje je oko pola sata. Ekipe rade kada komu odgovara, a čak i ako ne stignu neki korak odmah napraviti, mogu kasnije lako nadoknaditi. Materijali će ostati trajno dostupni i mogu se dalje koristiti i dijeliti bez ograničenja.

Najbolje radove će na kraju izabrati suci, te će zaslužni dobiti nagrade. Suci su IRIM-ov Paolo Zenzerović, e-radioničin David Zovko te Daryl Zuniga, jedan od programera MakeCode Arcadea. On će ujedno najbolje radove uvrstiti i među ponuđene primjere igara Arcadea. Svi koji odrade edukaciju dobit će simboličnu potvrdu o sudjelovanju. Više informacija moguće je dobiti i u izravnom kontaktu s voditeljem putem Facebook stranice: