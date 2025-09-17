Coding Giants u vikendu pred nama nude besplatne programerske radionice za djecu

Radionice su organizirane online, u raznim terminima tijekom subote i nedjelje 20. i 21. rujna, kroz tri starosne grupe djece...

Najveća programerska škola za djecu i mlade u Hrvatskoj, Coding Giants, ulazi u svoj deseti ciklus besplatnih radionica. Do sada je više od 11.000 djece i mladih sudjelovalo u ovim online radionicama programiranja u Hrvatskoj, a sada je prilika i za ostale da se pridruže ovoj programerskoj avanturi...

Besplatne online radionice održavaju se u subotu i nedjelju, 20. i 21. rujna 2025., a namijenjene su djeci i tinejdžerima od 7 do 19 godina iz cijele Hrvatske. Radionice traju 90 minuta, a termini su dostupni tijekom cijelog dana – svatko može izabrati onaj koji mu najviše odgovara. Za sudjelovanje su potrebni samo dobra volja, računalo, stabilna internetska veza i prijava na web-stranici.

"clickON" je potpuno interaktivna radionica na kojoj svaki sudionik aktivno sudjeluje, komunicira s učiteljem i surađuje sa svojim vršnjacima. Grupe su podijeljene prema dobi kako bi učenje bilo što učinkovitije i zabavnije.

Uz interaktivnost, poseban naglasak stavljen je na zabavni pristup, pa su sve teme i zadaci predstavljeni na zanimljiv i pristupačan način. Na prošlom ciklusu u veljaći 2025. sudjelovalo je 2.700 djece i mladih, a ovog puta organizatori očekuju još veći odaziv – preko 3.000 mladih programera!

Diljem svijeta, ove radionice pohađa više od 110+ tisuća učenika.

Sudionici će uz alate poput Scratcha i C# napraviti prve korake u programiranju i istražiti uzbudljive mogućnosti koje donosi umjetna inteligencija (AI). Kroz zanimljive projekte i izazove, učitelji će ih voditi kroz osnove kodiranja i logičkog razmišljanja, pomažući im da bolje razumiju svijet tehnologije.

Programiranje - kažu organizatori - nije samo budućnost IT stručnjaka – ono razvija važne vještine poput preciznosti, kreativnosti, strpljenja i maštovitosti, koje su korisne u svim područjima života i obrazovanja. Učenje programiranja, dodaju, djeci donosi niz prednosti:

Razvijaju analitičke vještine

Uče kreativno rješavati probleme

Stječu samopouzdanje i upornost

Poboljšavaju logičko razmišljanje i produktivnost

Lakše svladavaju druge predmete u školi

Dobivaju IT vještine korisne za budućnosi

Prijave za besplatne radionice 20. i 21. rujna 2025., kao i za zimski semestar Coding Giants škole, su otvorene. Roditelji mogu prijaviti djecu putem službene web-stranice.

Danas Coding Giants zajednica broji više od 110.000 polaznika iz 15 zemalja.

Naša misija ostaje ista – omogućiti djeci i mladima da na lak, zabavan i pristupačan način nauče programirati, dajući im alate koji će im pomoći u budućem obrazovanju i životu, bez obzira na to hoće li se profesionalno baviti programiranjem ili ne.

"Sa svakim ciklusom radionica broj sudionika raste, no cilj ostaje isti – pokazati da programiranje nema granica. Svako školsko dijete, bez obzira na dob, spol ili mjesto stanovanja, može se upustiti u avanturu programiranja!" – rekla je Branka Bebić, voditeljica Coding Giantsa u Hrvatskoj.