Microsoft otkazuje tisuće Claude Code licenci i prebacuje develeopere na Copilot CLI

Microsoft je povukao potez koji je iznenadio mnoge. Unatoč internoj popularnosti Anthropicova alata Claude Code, tehnološki div ukida većinu licenci i usmjerava tisuće svojih programera na GitHub Copilot CLI. Potez signalizira veliku promjenu u strategiji i stavljanje vlastitog proizvoda u središte razvoja.

Odluka o napuštanju Claude Codea, koji je postao iznimno popularan čak i među ne-programerima, ima dva ključna razloga. Prvi je strateški: Microsoft želi konsolidirati razvoj oko vlastitog alata. Interni dopis, do kojeg je došao The Verge, navodi želju za proizvodom koji se može "izravno oblikovati s GitHubom za Microsoftove potrebe". Drugi razlog je financijski. Ukidanje licenci tempirano je za 30. lipnja, kraj fiskalne godine, što je jednostavan način za smanjenje troškova. Konačno, popularnost Claude Codea potkopavala je usvajanje strateškog GitHub Copilot CLI-ja.

Je li GitHub Copilot CLI spreman za tu ulogu? Iako su neki korisnici kritizirali Copilot zbog stagnacije, njegova CLI verzija značajno je evoluirala. To više nije samo alat za dovršavanje koda, već platforma za agente s pomoćnicima za analizu, testiranje i planiranje. Ključna prednost je podrška za više AI modela. Programeri kroz Copilot mogu koristiti modele iz Anthropica, OpenAI-ja i Googlea, što im daje fleksibilnost koju Claude Code ne nudi. Ta mogućnost odabira najboljeg modela za zadatak trebala bi olakšati tranziciju.

Ipak, tranzicija neće biti laka. Microsoftovi inženjeri mjesecima su favorizirali Claude Code zbog njegovih naprednih sposobnosti, poput razumijevanja cijelog repozitorija i planiranja složenih izmjena u više datoteka. Sav pritisak je sada u potpunosti na GitHub timu da ne samo dostigne, već i nadmaši mogućnosti alata koji su njihovi kolege zavoljeli. Morat će brzo popuniti preostale praznine u funkcionalnosti i dokazati da je strateška odluka o konsolidaciji bila ispravna.

Microsoftova odluka klasičan je primjer korporativne strategije gdje dugoročna kontrola nad ekosustavom i financijska optimizacija imaju prednost pred preferencijama zaposlenika. Za tisuće Microsoftovih programera ovo znači zahtjevnu prilagodbu, dok za GitHub tim počinje utrka s vremenom kako bi Copilot CLI učinili ne samo zamjenom, već i istinskim poboljšanjem u njihovom svakodnevnom radu.