Bivša liječnica s Harvarda stvorila Robyn, AI asistenta koji vas emocionalno razumije

Dr. Jenny Shao napustila je medicinsku karijeru kako bi lansirala Robyn, AI asistenta dizajniranog za emocionalnu podršku. Aplikacija nije ni prijatelj ni terapeut, već partner koji uči o vama

Bug.hr utorak, 11. studenog 2025. u 23:21

Dr. Jenny Shao, liječnica koja je stažirala na Harvardu, primijetila je tijekom pandemije neurološki utjecaj izolacije na ljude. To ju je potaknulo da napusti medicinu i pokrene startup s ciljem razvoja empatičnog AI asistenta nazvanog Robyn, kako prenosi TechCrunch.

Robyn je zamišljen kao empatična, emocionalno inteligentna umjetna inteligencija za ljude. Tržište AI asistenata za ljudsku interakciju je kompleksno; s jedne strane imamo chatbotove opće namjene poput ChatGPT-a, a s druge aplikacije za prijateljstvo poput Character.AI ili Replike, koje su se našle na meti kritika i tužbi. Shao naglašava kako Robyn nije pozicioniran ni kao aplikacija za prijateljstvo, ni kao zamjena za terapeuta.

"Kao liječnica, vidjela sam kako stvari mogu poći po zlu kada tehnološke tvrtke pokušavaju zamijeniti vašeg liječnika. Robyn nikada neće biti klinička zamjena. On je ekvivalent nekome tko vas jako dobro poznaje i čija je uloga da vas podrži. Možete o Robynu razmišljati kao o svom emocionalno inteligentnom partneru," objasnila je Shao.

Osnivačica navodi kako su s Robynom pokušali replicirati način na koji ljudi pamte. Shao je prethodno radila u laboratoriju nobelovca Erica Kandela, istražujući ljudsko pamćenje, a ta je saznanja primijenila kako bi AI bolje razumio korisnike.

Aplikacija Robyn, dostupna na iOS-u, započinje s procesom upoznavanja gdje postavlja pitanja o korisniku, njegovim ciljevima i reakcijama na izazove. Što više razgovarate s Robynom, aplikacija pruža dublji uvid u vaše obrasce ponašanja i osobine poput emocionalnog otiska, stila privrženosti i jezika ljubavi.

Sigurnost korisnika je prioritet. Shao ističe kako aplikacija ima ugrađene zaštitne mehanizme – ako korisnik spomene samoozljeđivanje, Robyn će ponuditi broj linije za krizna stanja i uputiti ga na najbližu hitnu pomoć. Asistent također odbija odgovarati na pitanja izvan domene osobne podrške, poput sportskih rezultata ili jednostavnih zadataka.

Tvrtka je prikupila 5,5 milijuna dolara početnog kapitala u rundi koju je vodio M13, uz sudjelovanje investitora kao što su suosnivač Google Mapsa Lars Rasmussen i suosnivač X.ai Christian Szegedy. Tim je s početna tri člana narastao na deset ljudi.

Rasmussen je izjavio kako ga je privukla Shaoina misija, ističući da živimo u vremenu masovne nepovezanosti. "Ljudi su okruženi tehnologijom, ali se osjećaju manje shvaćeno nego ikad. Robyn se izravno suočava s tim problemom, pomažući ljudima da se ponovno povežu sa samima sobom," poručio je.

Glavni izazov za Robyn bit će održavanje sigurnosti korisnika i sprječavanje da ga korisnici počnu doživljavati kao stvarnu osobu. Nakon višemjesečnog testiranja, aplikacija je lansirana u SAD-u po cijeni od 19,99 dolara mjesečno ili 199 dolara godišnje.



