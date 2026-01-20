FER spaja Hrvatsku i Njemačku satelitskom kvantnom komunikacijom

Početkom godine započela je provedba projekta QuGNOPs čiji je glavni cilj uspostava infrastrukture za kvantnu komunikaciju korištenjem europskog kvantno-komunikacijskog te optičkih zemaljskih postaja

Početkom 2026. godine započela je provedba projekta QuGNOPs (Deployment and Operations of Quantum Ground Nodes). Cilj projekta je uspostava infrastrukture za satelitsku kvantnu komunikaciju između Njemačke i Hrvatske upotrebom europskog satelita Eagle-1 te optičkih zemaljskih postaja u Oberpfaffenhofenu i Zagrebu.

U okviru projekta uspostavljaju se njemačka i hrvatska postaja za satelitsku kvantnu komunikaciju. One će omogućiti povezivanje sa satelitom Eagle-1 te razvoj operativnih procedura za satelitsku kvantnu distribuciju kriptografskih ključeva (QKD).

Projekt traje 42 mjeseca, a ukupna vrijednost iznosi više od 11 milijuna eura. Projekt je sufinanciran putem poziva agencije HaDEA Europske unije, dok hrvatski dio sufinanciranja osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Voditelj projekta je Njemački svemirski centar (DLR). Konzorcij okuplja partnere iz Hrvatske: Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Institut Ruđer Bošković (IRB), Hrvatsku akademsku i istraživačku mrežu (CARNET) i Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ). Njemački partneri su Sveučilište Friedrich-Alexander u Erlangenu i Nürnbergu (FAU) te DLR društvo za primjene svemirske tehnologije (GfR), uz potporu Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS).

Budućnost komunikacija

"FER vodi radni paket razvoja hrvatskog QKD zemaljskog čvora, uz suradnju s IRB-om, CARNET-om i FPZ-om, gdje se optička zemaljska postaja u Zagrebu nadograđuje sofisticiranom opremom potrebnom za satelitske kvantne komunikacije, uključujući adaptivnu optiku i kvantni prijamnik. Ujedno će se ostvariti interoperabilnost s postojećom hrvatskom kvantnom mrežom CroQCI, čime se otvara mogućnost satelitskog povezivanja čvorova CroQCI mreže s čvorovima europske mreže EuroQCI. Hrvatski partneri na projektu sudjeluju i u definiranju arhitekture i sigurnosnog koncepta sustava, a od posebne važnosti bit će demonstracijska kampanja satelitske kvantne komunikacije između Njemačke i Hrvatske", ističe doc. dr. sc. Josip Vuković, voditelj projekta na FER-u.

QuGNOPs je korak prema integraciji Hrvatske u europsku kvantno-sigurnu komunikacijsku infrastrukturu i budućoj primjeni kvantnih komunikacija u području kibernetičke sigurnosti i kritične infrastrukture.