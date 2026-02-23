Satelit CroCube još jednom snimio Hrvatsku iz orbite

Prvi hrvatski satelit i dalje je u orbiti te snima Zemlju, a ponekad navrati i u naše krajeve. Najnovija fotografija iz orbite pokazuje središnji dio Hrvatske i dijelove Mađarske oko Balatona

CroCube, prvi hrvatski nanosatelit, lansiran je 21. prosinca 2024. raketom Falcon 9 iz baze Vandenberg u Kaliforniji, kao dio misije Bandwagon-2. I dalje se nalazi u niskoj orbiti, na visini od oko 470 kilometara, a očekivano trajanje misije mu je oko dvije godine, nakon čega će ga gravitacija povući u atmosferu, gdje će potpuno izgorjeti bez ostavljanja svemirskog otpada.

Zanimljivosti iz svemira

Nedavno je, povodom prve obljetnice objavljeno nekoliko atraktivnih fotografija, koje je maleni CubeSat satelit uspio snimiti dok je orbitirao iznad Hrvatske, a sada stiže još jedna. Snimljena je 18. veljače, za pretežno vedroga vremena, no jedna formacija oblaka nad središnjom Hrvatskom odlično je poslužila za identifikaciju lokacije. Iz misije CroCube objavili su fotografiju koju je snimio njihov satelit te sliku koju je zabilježio meteorološki satelit u istom trenutku. Tako možemo vidjeti dijelove naše zemlje i susjedne Mađarske, uz jezero Balaton kao najprominentniju geografsku točku.

Satelit nadimka "prva hrvatska kockica u svemiru" opremljen je kamerom UCAM-III za fotografiranje Zemlje, s dva radijska odašiljača za komunikaciju putem UHF/VHF antena te hrvatskim modulom AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs za testiranje degradacije mikroelektronike. Građani mogu pratiti položaj satelita, uhvatiti radio signale tijekom preleta nad Hrvatskom i pristupiti podacima o zdravstvenom stanju na službenoj stranici.

CroCube je 2025. osvojio međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA).