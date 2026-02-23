Satelit CroCube još jednom snimio Hrvatsku iz orbite

Prvi hrvatski satelit i dalje je u orbiti te snima Zemlju, a ponekad navrati i u naše krajeve. Najnovija fotografija iz orbite pokazuje središnji dio Hrvatske i dijelove Mađarske oko Balatona

Sandro Vrbanus ponedjeljak, 23. veljače 2026. u 15:28

CroCube, prvi hrvatski nanosatelit, lansiran je 21. prosinca 2024. raketom Falcon 9 iz baze Vandenberg u Kaliforniji, kao dio misije Bandwagon-2. I dalje se nalazi u niskoj orbiti, na visini od oko 470 kilometara, a očekivano trajanje misije mu je oko dvije godine, nakon čega će ga gravitacija povući u atmosferu, gdje će potpuno izgorjeti bez ostavljanja svemirskog otpada.

Zanimljivosti iz svemira

Nedavno je, povodom prve obljetnice objavljeno nekoliko atraktivnih fotografija, koje je maleni CubeSat satelit uspio snimiti dok je orbitirao iznad Hrvatske, a sada stiže još jedna. Snimljena je 18. veljače, za pretežno vedroga vremena, no jedna formacija oblaka nad središnjom Hrvatskom odlično je poslužila za identifikaciju lokacije. Iz misije CroCube objavili su fotografiju koju je snimio njihov satelit te sliku koju je zabilježio meteorološki satelit u istom trenutku. Tako možemo vidjeti dijelove naše zemlje i susjedne Mađarske, uz jezero Balaton kao najprominentniju geografsku točku.

&#128247; CroCube

Satelit nadimka "prva hrvatska kockica u svemiru" opremljen je kamerom UCAM-III za fotografiranje Zemlje, s dva radijska odašiljača za komunikaciju putem UHF/VHF antena te hrvatskim modulom AstroTron 1000 tvrtke Pulsar Labs za testiranje degradacije mikroelektronike. Građani mogu pratiti položaj satelita, uhvatiti radio signale tijekom preleta nad Hrvatskom i pristupiti podacima o zdravstvenom stanju na službenoj stranici.

CroCube je 2025. osvojio međunarodnu nagradu Small Satellites of the Year – Rookie of the Year 2025, koju dodjeljuje Američki institut za aeronautiku i astronautiku (AIAA).

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Vrhunac phono pretpojačala.

Akcija

PARASOUND JC3+

Precizna RIAA ekvilizacija osigurava točnu reprodukciju vinilnih snimaka. Phono pretpojačalo podržava i MM i MC zvučnice najviše kvalitete zadovoljavajući širok raspon ljubitelja vinila. Doživite najbolje phono pretpojačalo s Halo JC3+.

3.822 € 4.778 € Kupi

Bluetooth s AptX-HD™.

Akcija

JBL Spinner BT

JBL Spinner BT, remenski pogon, aluminijski tanjur, aluminijska igla, prilagodljivi anti-skate, Bluetooth output, RCA output, iskljucivi MM phono stage

359 € 399 € Akcija

Sennheiser Signature Sound

Akcija

SENNHEISER Momentum Wireless 4

Max SPL: 106 dB na 1kHz/1 Vrms, THD: 0,3%, Impedancija: 60 ohm, Frekvencijski odaziv: 6 Hz - 22kHz, 3,5 mm TRRS, 60h baterije, Noise canceling, Mikrofon za pozive

239 € 329 € Akcija

Pruža pravi prostorni zvuk.

Akcija

JBL BAR 1000 MK2

MultiBeam 3.0, PureVoice 2.0, SmartDetails, Broadcasting, Night listening, HDMI eARC with 4K Dolby Vision, 100 - 240V AC, ~ 50/60Hz

889 € 1.179 € Akcija

Jednostavno streamajte omiljenu glazbu.

KEF LSX II Amber Haze

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

1.399 € Kupi

NAD-ov Hypex HybridDigital nCore sklop.

Pojačalo NAD C 399

Hibridno digitalno nCore pojačalo snage 180W po kanalu s ESS Sabre 32-bit DAC-om, HDMI eARC-om, MM fono ulazom i aptX-HD Bluetoothom. Podrška za BluOS i Dirac Live (opcijski), dvostruki izlazi za zvučnike i subwoofer te vrhunska integracija u pametne sustave.

2.199 € Kupi