On the Plane - simulacija diskriminacije

Svatko od nas barem se jednom u životu zapitao kako je to biti u koži nekog drugog čovjeka. Razmatranje svijeta iz perspektive druge osobe ključno je za izgradnju razumijevanja među ljudima. Tako se suočavamo se s raznim predrasudama, od rasizma do ksenofobije i mijenjamo svoje stavove.

Tri lika

Kako bi pomogli u shvaćanju perspektive, istraživači MIT-a razvili su "On the Plane", VR RPG koji simulira diskriminaciju. U ovom slučaju igra prikazuje ksenofobiju usmjerenu protiv Amerikanke malezijskog podrijetla, no pristup se može prilagođavati. Smješteni u zrakoplovu, igrači mogu preuzeti uloge raznih likova, upuštajući se u dijalog s drugim putnicima.

"On the Plane" potiče igrače da preuzmu uloge izvan njihovih osobnih iskustava u prvom licu, dopuštajući im da se suoče s pristranostima i predrasudama unutar i izvan grupe

Igrači se susreću s tri lika: Sarah je muslimanka prve generacije malezijskog podrijetla koja nosi hidžab; Marianne je bjelkinja sa Srednjeg zapada s malo dodira s drugim kulturama i običajima; stjuardesa je slučajni prolaznik koji svjedoči razgovoru između dvoje putnika.

Poticanje empatije

"Ovaj je projekt dio naših nastojanja da iskoristimo snagu virtualne stvarnosti i umjetne inteligencije za rješavanje društvenih problema poput diskriminacije i ksenofobije", objašnjavaju autori projekta iz Laboratorija za računalnu znanost i umjetnu inteligenciju MIT-a (CSAIL).

Kroz komunikaciju dva putnika igrači doživljavaju kako se manifestira ksenofobija jednog putnika i kako to utječe na drugog. Simulacija potiče igrače na kritičko promišljanje i nastoji potaknuti empatiju

Ova simulacija koristi interaktivni narativni mehanizam s nekoliko opcija odgovora na temelju društveno kategoriziranih modela. Igrači odabirom odgovora mijenjaju svoju poziciju u simulaciji i tako prate kako njihovi stavovi i izgovorene riječi utječu na njihove sugovornike.

Promjena perspektive

Avatare kontroliraju probabilistički konačni automati koji se obično koriste u sustavima strojnog učenja za prepoznavanje uzoraka. Uz njihovu pomoć govor tijela i geste likova mogu se prilagoditi: ako igrate kao Marianne, igra će prilagoditi njezine manire prema Sarah na temelju korisničkih unosa, utječući na to koliko se osjeća ugodno pred članom drugačije grupe. Isto se može učiniti i iz perspektive Sare ili stjuardese.

Projekt je dio Inicijative za borbu protiv sistemskog rasizma

U razvoju igre "On the Plane", predstavljene na Međunarodnoj konferenciji IEEE o umjetnoj inteligenciji i virtualnoj stvarnosti korišten je višenamjenski game engine Unity uz pomoć XR Interaction Toolkita i Harrellove platforme Chimeria, a igra će se koristiti za istraživačke studije, na stolnim računalima i bežičnim slušalicama Meta Quest.