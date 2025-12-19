Povijesni zaokret u CERN-u: privatni kapital financirat će nasljednika LHC-a

Konzorcij privatnih donatora osigurao je milijardu dolara za projekt Future Circular Collider, označivši prvi put u povijesti CERN-a da privatni sektor izravno financira ključnu istraživačku opremu

Sandro Vrbanus petak, 19. prosinca 2025. u 20:33
Unutar tunela budućeg sudarivača 📷 CERN
Unutar tunela budućeg sudarivača CERN

Kad već novac za novi akcelerator čestica ne mogu skupiti države članice, Europska unija i sama znanstvena zajednica, očito mogu privatni investitori, milijarderi i filantropi. Naime, u povijesnom presedanu za Europsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN), konzorcij privatnih donatora i filantropskih zaklada obvezao se podržati njihov projekt Future Circular Collider (FCC). Ukupna vrijednost obećanih sredstava iznosi približno 860 milijuna eura.

Znanost i društvena korist

Među donatorima se nalaze istaknuta imena poput zaklade Breakthrough Prize, Fond za strateške inovacije Erica i Wendy Schmidt te poduzetnici John Elkann i Xavier Niel. Ovaj potez predstavlja prvo veliko ulaganje privatnog sektora u postrojenja za proučavanje temeljne fizike u sklopu CERN-a.

FCC je zamišljen kao nasljednik Velikog hadronskog sudarivača (LHC), s ciljem produbljivanja razumijevanja Standardnog modela fizike i istraživanja novih mogućnosti u toj znanosti, s posebnim naglaskom na proučavanje Higgsovog bozona (otkrivenoga upravo u LHC-u).

Planirani budući akcelerator imao bi opseg od čak 91 kilometar, a očekuje se da bi mogao naslijediti LHC sredinom 2040-ih godina. Prema riječima ravnateljice CERN-a, Fabiole Gianotti, ova je podrška ključna za realizaciju vizionarskog programa koji bi trebao omogućiti budućim generacijama znanstvenika pomicanje granica tehnologije. Projekt bi se koristio za proučavanje zakona svemira, njegove strukture i evolucije na najtemeljnijoj razini.

Kružna cijev promjera 5,5 metara bila bi ukopana pod Alpe na granici Švicarske i Francuske na dubinu od 180 do 400 metara, a promjer akceleratora bio bi 29 kilometara 📷 CERN
Kružna cijev promjera 5,5 metara bila bi ukopana pod Alpe na granici Švicarske i Francuske na dubinu od 180 do 400 metara, a promjer akceleratora bio bi 29 kilometara CERN

Osim znanstvenih postignuća, projekt FCC-a usmjeren je na razvoj inovativnih tehnologija koje bi mogle imati široku primjenu u društvu. Suosnivač Googlea Eric Schmidt istaknuo je da bi rješenja proizašla iz tog projekta mogla donijeti koristi u medicini, računalstvu i održivoj energiji, dok bi istovremeno obrazovala novu generaciju inovatora i stručnjaka obučenih za rješavanje kompleksnih problema.

Odluka o službenom pokretanju projekta ovisi o državama članicama CERN-a, a FCC je trenutačno preporučen kao preferirana opcija za sljedeći vodeći sudarivač. Ovaj proces dio je ažuriranja Europske strategije za fiziku čestica, čiji bi zaključci trebali biti doneseni na Vijeću CERN-a u svibnju 2026. godine.



Za Vaše personalizirano audio iskustvo.

Akcija

KEF LS50 Wireless II

Bežični zvučnici sa Uni-Q driverom, frekvencijski odziv 45 Hz – 28 kHz, izlazna snaga po zvučniku LF: 280W, HF: 100W, podrška za AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Ready, UPnP kompatibilnost, Bluetooth 4.2, Wi-Fi.

1.999 € 2.499 € Akcija

Doživite vrhunsku sofisticiranost zvuka.

Akcija

PSB Imagine T65

Trosistemski zvučnik s dvostrukim bass reflex dizajnom pruža snažan i precizan zvuk u rasponu od 28 do 23.000Hz, osjetljivosti do 90dB i impedancije 8 Ohma. Opremljen titanijskim visokotoncem, karbonskim srednjetoncem i dvama wooferima, namijenjen je pojačalima snage 20–200 W.

1.599 € 1.989 € Akcija

Nasljednik hvaljenog modela ST60.

Akcija

ARCAM ST25

Mrežni audio uređaj s podrškom za Spotify, Tidal, Qobuz i Roon, omogućuje hi-res streaming do 32-bit/384kHz i DSD256, bežično putem AirPlaya i Google Casta, uz analogne i digitalne audio izlaze.

1.439 € 1.799 € Akcija

Velike performanse u malom pakiranju.

Akcija

AUDIOVECTOR QR 1 SE

Kompaktni 2-smjerni zvucnik s Gold Leaf AMT visokotoncem i 6” Pure Piston bas driverom. Frekvencijski raspon 44 Hz – 45 kHz, osjetljivost 86 dB, snaga 160 W. Q-port bass reflex sustav osigurava precizan i dinamican zvuk. Dimenzije: 32,5 × 19 × 23,2 cm.

1.459 € 1.629 € Akcija

S naprednom Metamaterial apsorpcijskom tehnologijom.

Akcija

KEF Q Concerto Meta

KEF Q Concerto Meta je vrhunski trosistemski Hi-Fi zvučnik koji kombinira Uni-Q tehnologiju i Metamaterial apsorpciju za iznimno čist, prirodan i uravnotežen zvuk, uz bogate audio performanse za stereo sustave i kućno kino.

899 € 1.199 € Akcija

Ispunjava prostoriju prirodnim i preciznim zvukom.

KEF LSX II

KEF LSX II je kompaktni bežični Hi-Fi zvučnički sustav s vrhunskom akustikom, Wi-Fi i Bluetooth povezivošću te podrškom za streaming usluge, pružajući detaljan i uravnotežen zvuk u malim i srednjim prostorima.

999 € 1.399 € Akcija