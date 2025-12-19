Povijesni zaokret u CERN-u: privatni kapital financirat će nasljednika LHC-a

Konzorcij privatnih donatora osigurao je milijardu dolara za projekt Future Circular Collider, označivši prvi put u povijesti CERN-a da privatni sektor izravno financira ključnu istraživačku opremu

Kad već novac za novi akcelerator čestica ne mogu skupiti države članice, Europska unija i sama znanstvena zajednica, očito mogu privatni investitori, milijarderi i filantropi. Naime, u povijesnom presedanu za Europsku organizaciju za nuklearna istraživanja (CERN), konzorcij privatnih donatora i filantropskih zaklada obvezao se podržati njihov projekt Future Circular Collider (FCC). Ukupna vrijednost obećanih sredstava iznosi približno 860 milijuna eura.

Znanost i društvena korist

Među donatorima se nalaze istaknuta imena poput zaklade Breakthrough Prize, Fond za strateške inovacije Erica i Wendy Schmidt te poduzetnici John Elkann i Xavier Niel. Ovaj potez predstavlja prvo veliko ulaganje privatnog sektora u postrojenja za proučavanje temeljne fizike u sklopu CERN-a.

FCC je zamišljen kao nasljednik Velikog hadronskog sudarivača (LHC), s ciljem produbljivanja razumijevanja Standardnog modela fizike i istraživanja novih mogućnosti u toj znanosti, s posebnim naglaskom na proučavanje Higgsovog bozona (otkrivenoga upravo u LHC-u).

Planirani budući akcelerator imao bi opseg od čak 91 kilometar, a očekuje se da bi mogao naslijediti LHC sredinom 2040-ih godina. Prema riječima ravnateljice CERN-a, Fabiole Gianotti, ova je podrška ključna za realizaciju vizionarskog programa koji bi trebao omogućiti budućim generacijama znanstvenika pomicanje granica tehnologije. Projekt bi se koristio za proučavanje zakona svemira, njegove strukture i evolucije na najtemeljnijoj razini.

Kružna cijev promjera 5,5 metara bila bi ukopana pod Alpe na granici Švicarske i Francuske na dubinu od 180 do 400 metara, a promjer akceleratora bio bi 29 kilometara CERN

Osim znanstvenih postignuća, projekt FCC-a usmjeren je na razvoj inovativnih tehnologija koje bi mogle imati široku primjenu u društvu. Suosnivač Googlea Eric Schmidt istaknuo je da bi rješenja proizašla iz tog projekta mogla donijeti koristi u medicini, računalstvu i održivoj energiji, dok bi istovremeno obrazovala novu generaciju inovatora i stručnjaka obučenih za rješavanje kompleksnih problema.

Odluka o službenom pokretanju projekta ovisi o državama članicama CERN-a, a FCC je trenutačno preporučen kao preferirana opcija za sljedeći vodeći sudarivač. Ovaj proces dio je ažuriranja Europske strategije za fiziku čestica, čiji bi zaključci trebali biti doneseni na Vijeću CERN-a u svibnju 2026. godine.